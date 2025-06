Xperia 1 VII: il teardown ne svela tutti i segreti

Lo scorso mese Sony si è resa nuovamente protagonista nel mondo degli smartphone di fascia alta grazie alla presentazione ufficiale del suo nuovo Xperia 1 VII, Il quale recentemente è tornato a far parlare di sé grazie ad un video realizzato dal canale WekiHome che ha provveduto ad un teardown Dello smartphone che ci permette di dare uno sguardo ravvicinato all’ultimo top di gamma dell’azienda giapponese.

Considerando che lo smartphone in questione ha avuto numerosi problemi in fase di pre ordine, si tratta probabilmente di una delle poche occasioni che avremo per poter apprezzare da vicino ogni peculiarità della proposta top di gamma della nota azienda giapponese, il video purtroppo però è in cinese ed è dunque necessario utilizzare la traduzione automatica dei sottotitoli YouTube per riuscire a cogliere qualche dettaglio in più durante la descrizione dell’operatore che si occupa di smontare lo smartphone.

Alcuni dettagli interessanti

Durante il video si possono notare dei dettagli che sembrano davvero molto interessanti, innanzitutto si può scoprire il posizionamento del doppio sensore di luce ambientale, una posizionato nella parte posteriore dello smartphone mentre uno posizionato ulteriormente, sono presenti anche tanti piccoli dettagli, come la scelta di adottare un display di Samsung e memoria invece di Hynix, il nuovo modulo fotografico ultra grandangolare è visibile.

Nonostante dunque ci sia stato un evidente upgrade della maggior parte degli elementi presenti all’interno dello smartphone, l’interno del dispositivo svela un dettaglio decisamente interessante, la batteria è identica a quella del predecessore, al punto che si tratta addirittura dello stesso identico modello, le scelte sono state le medesime anche per quanto riguarda gli speaker e il motore per la vibrazione, se siete interessati ecco di seguito il video che mostra lo smontaggio completo del dispositivo in modo da poter guardare con i vostri occhi, ricordiamo che il device è disponibile ad un prezzo di circa 1600 €.