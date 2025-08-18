I SUV dominano il mercato, ma le station wagon non si arrendono

Il mercato auto italiano, così come quello europeo, sta vivendo da anni una trasformazione radicale. I SUV e i crossover sono diventati i protagonisti assoluti delle immatricolazioni, lasciando sempre meno spazio alle altre categorie. Tra le principali vittime di questa rivoluzione ci sono le station wagon. Queste ultime, un tempo, rappresentavano la scelta ideale per chi cercava spazio, comfort e praticità. Oggi però, il loro ruolo è più marginale, ma non del tutto scomparso.

I dati UNRAE relativi ai primi sette mesi del 2025 mostrano chiaramente questa tendenza. Da gennaio a luglio sono state immatricolate 27.241 station wagon, pari a una quota del 2,8%. Un anno fa le vendite erano state 36.299. Nel solo mese di luglio però si nota il calo, parliamo infatti di 3.082 immatricolazioni (2,6%) contro le 3.507 (2,8%) dello stesso mese del 2024. Nonostante queste flessioni, alcune vetture continuano a mantenere vivo il settore. Cosa che conferma che esiste ancora una fascia di automobilisti che non vuole rinunciare a questo tipo di carrozzeria.

SUV sempre più richiesti, ma Octavia e A5 salvano le station wagon

Se i SUV dominano le classifiche, tra le station wagon a guidare il mercato italiano resta la Skoda Octavia. Accanto al suo podio troviamo poi anche altri due modelli premium, quali la nuova Audi A5, con 389 immatricolazioni a luglio e 3.281 nel periodo gennaio-luglio, e la Ford Focus, che cresce a quota 3.186 unità, dimostrando che c’è ancora interesse per le familiari più compatte. Nella top 10 trovano spazio anche Peugeot 308, BMW Serie 3, Toyota Corolla, Volkswagen Passat e le più lussuose Audi A6 e BMW Serie 5. Segno che i costruttori puntano soprattutto sulla fascia medio-alta per mantenere vivo questo segmento.

Insomma, mentre i SUV conquistano sempre più clienti grazie alla posizione di guida rialzata e una gamma di motorizzazioni sempre più ampia, le station wagon resistono puntando sulla loro tradizionale versatilità. In particolare sulla loro grande capacità di carico, i consumi più contenuti e un comportamento stradale spesso più equilibrato rispetto ai SUV.

Chi le sceglie oggi lo fa consapevolmente, privilegiando la praticità e la comodità di viaggio rispetto alla moda del momento. Alcuni marchi, come Skoda e Audi, hanno capito che questa nicchia può ancora essere redditizia e continuano a investire in modelli aggiornati, tecnologici e in linea con le esigenze di famiglie e professionisti.