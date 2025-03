Una nuova super offerta è disponibile su Ho mobile con tutto incluso

Se avete bisogno di un’offerta ricca di caratteristiche e che soprattutto possa permettervi di navigare senza nessun tipo di preoccupazione, un provider che merita tutta la vostra attenzione, sicuramente é ho Mobile, quest’ultimo infatti rappresenta una delle scelte delezione per quanto riguarda la telefonia mobile di consumo dal momento che da tantissimi anni garantisce ai propri consumatori offerte davvero di livello elevato con caratteristiche competitive e con servizi decisamente efficienti e funzionali, ciò infatti ha reso questo provider una vera e propria sicurezza in un mercato rappresentato da tanta competizione e con tantissime scelte disponibili alla clientela, non a caso recentemente quest’operatore ha deciso di ribadire tutti questi concetti rimettendo online un’offerta che ha veramente conquistato tantissimi clienti, oggi ve la raccontiamo qui e vi mostriamo che cosa offre.

Tutto quello che serve

L’offerta in questione permette di accedere alla bellezza di 200 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti ed SMS illimitati, il prezzo mensile ammonta a 9,99 € mentre il costo di attivazione corrisponde a 2,99 € ma solo per coloro che effettuano lo portabilità da un operatore virtuale che deve essere specificato all’interno di una lista consultabile sul sito ufficiale del provider, in caso contrario infatti il costo salirà di ben 10 volte a 29,90 €, abbassando in maniera importante la convenienza della promozione, in ogni caso però tale costo includerà il prezzo della Sim fisica nel caso decidiate di farvela spedire a casa, sicuramente per coloro che effettuano lo portabilità da un operatore virtuale supportato da questa offerta si tratta di un’opzione davvero conveniente, assicuratevi dunque di rispettare tale requisito e avere ovviamente uno smartphone 5G.

Ovviamente, per attivare la promozione, tutto ciò che serve è recarsi sul sito ufficiale dell’operatore italiano e procedere all’attivazione online direttamente dalla pagina dedicata all’offerta, vi basterà autenticarvi anche utilizzando le credenziali SPID Per poi procedere in tutta tranquillità.