Lyca Mobile contro TIM e Iliad a suon di giga: eccone ben 150GB in 5G

Tra i gestori virtuali attivi in Italia, Lyca Mobile si fa spazio con una proposta dal prezzo contenuto e dalle condizioni chiare. La nuova promozione mette a disposizione un ampio pacchetto dati, chiamate e messaggi senza limiti e un incentivo aggiuntivo che rende l’attivazione ancora più vantaggiosa.

Cosa prevede la nuova tariffa Lyca Mobile

Il costo mensile è di 5,99€ per sempre, senza vincoli e senza rimodulazioni. All’interno del pacchetto sono inclusi 150 giga di traffico dati con connettività in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e SMS senza limiti. Una dotazione che rende la promo competitiva rispetto a molte altre soluzioni disponibili nella stessa fascia di prezzo.

Un elemento che merita attenzione è il bonus previsto al momento della sottoscrizione: due mesi gratuiti. In pratica, chi sceglie questa offerta può iniziare a utilizzare il servizio senza costi nei primi 60 giorni, iniziando a pagare il canone solo dal terzo mese.

Attivazione e condizioni secondo Lyca Mobile

L’offerta è accessibile a chiunque, senza distinzione legata all’operatore di provenienza. Possono aderire sia coloro che portano il proprio numero in Lyca Mobile sia chi sceglie di attivare una nuova linea. Questa apertura totale amplia di fatto la platea di utenti che possono approfittare della tariffa.

La navigazione in 5G è garantita a patto di avere uno smartphone compatibile e di trovarsi in una zona coperta dalla rete. L’attivazione può essere completata in modo semplice, con la garanzia che il prezzo mensile resterà invariato nel tempo.

Con questa promozione, Lyca Mobile rafforza la propria posizione nel mercato dei virtuali, puntando su tre elementi chiave: prezzo basso, tanti giga in 5G e due mesi omaggio per rendere l’offerta ancora più appetibile. Con tutto ciò a disposizione, chiunque penserebbe di abbandonare il proprio provider di fiducia, e infatti i dati parlano chiaro con una crescita esponenziale di Lyca.