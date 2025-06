Mediatek Dimensity 9500: primi risultati su GeekBench

Il prossimo autunno sarà un periodo decisamente interessante e ricco di novità per quanto riguarda le piattaforme mobile, i colossi della tecnologia si preparano a lanciare i loro nuovi chip top di gamma e tra questi abbiamo ovviamente MediaTek con il Dimensity 9500, il quale nelle scorse ore è stato avvistato nel database della nota piattaforma di benchmark GeekBench, dalla quale emergono diversi dettagli tecnici che confermano quanto è stato appreso in passato, soprattutto per quanto riguarda la CPU, sul lato GPU invece ci sono alcune sorprese abbastanza curiose.

Cosa emerge

Nello specifico il processore avrà un’organizzazione strutturata in questo modo:

Un core con super prestazioni, nome in codice “Travis”, Arm Cortex-X930 con clock operativo di 3,23 GHz

Tre core ad alte prestazioni, nome in codice “Alto”, con clock operativo di 3,03 GHz

Quattro core meno performanti, nome in codice “Gela”, con clock operativo di 2,23 GHz

La sorpresa dietro questo chip è rappresentata però dalla GPU, viene infatti indicata la presenza di una ARM Mali G1-Ultra MC12, la quale la sostituire quella prevista precedentemente che sarebbe dovuta essere una Immortalis, sviluppata sempre da Arm ma con un architettura più nuova e moderna.

Per quanto riguarda invece i punteggi, purtroppo al momento non sono stati resi pubblici i risultati per quanto riguarda la CPU Single core e multi core, ma solo le prestazioni dei test in OpenCL, con il chip che ha raggiunto quota 15.717 punti, un ottimo risultato adiuvato da 16 GB di RAM come equipaggiamento.

Il chip in questione è atteso molto presto e dovrebbe arrivare tra agosto e settembre, la società vuole battere la concorrenza sia in termini di qualità del prodotto ma anche sul tempo in modo da risultare la scelta più conveniente disponibile sul mercato, nonché l’unica disponibile al momento del lancio, Non rimane che attendere per capire se effettivamente l’azienda si muoverà in questo modo o se ci saranno cambi di percorso dell’ultimo momento.