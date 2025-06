Whatsapp: la nuova truffa regala soldi ma poi vi deruba

Al giorno d’oggi, purtroppo non si può stare tranquilli nemmeno mentre si utilizza WhatsApp, il noto social di messaggistica istantanee infatti vanta un bacino di utenti davvero assoluto che però lo ha reso inconsapevolmente uno strumento utilizzato dai truffatori proprio per ingannare quegli utenti che giornalmente utilizzano l’applicazione di messaggistica, i truffatori infatti si sono accorti che utilizzare WhatsApp può garantire introiti molto più elevati rispetto agli altri mezzi di comunicazione, proprio poiché l’utenza raggiungibile è molto più elevata, di conseguenza numerose truffe hanno iniziato a circolare all’interno dell’applicazione sottoforma di strani messaggi che inducono le vittime a accadere nei tranelli.

L’obiettivo dei truffatori è sempre quello di riuscire ad accaparrarsi informazioni sensibili come i dati di accesso ai conti correnti per poterli svuotare di tutti i risparmi contenuti al proprio interno, ovviamente si tratta di strategie pensate per acquistare la fiducia della vittima e indurla a cadere in errore, proprio recentemente una vecchia conoscenza da questo punto di vista è tornata a colpire qui in Italia, stiamo parlando della banda di truffatori che sfrutta il nome di YouTube per ingannare le vittime promettendo facili guadagni.

La truffa inganna con i bonifici

La truffa si presenta agli occhi dell’utente come una proposta di guadagni facili e veloci da ottenere compiendo delle semplici azioni che coinvolgono YouTube, si tratta di mettere like ad alcuni video o commentarli e i truffatori per conquistare la fiducia della vittima retribuiscono queste azioni con dei bonifici di qualche euro, I quali potrebbero arrivare veramente sul vostro conto corrente e vengono utilizzati come strategia per acquisire fiducia.

Una volta attuata la prima parte della truffa, poi arriva il tentativo di inganno vero e proprio, i truffatori infatti promettono all’utente di aumentare i suoi guadagni moltiplicando una somma di denaro da versare proprio verso i truffatori, si tratta di circa un centinaio di euro che una volta inviati ai truffatori, ovviamente non rivedreste più, di conseguenza se anche voi doveste essere contattati con queste modalità non esitate a bloccare tutto.