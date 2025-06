Samsung Galaxy A56 costa davvero pochissimo su Amazon oggi

La fascia media della telefonia mobile viene ampiamente rispettata ed impreziosita dal Samsung Galaxy A56 5G, uno smartphone che riesce a rendere l’esperienza generale sicuramente molto più completa e funzionale di quanto ci saremmo aspettati di vedere, soprattutto in questa fascia di prezzo.

La promozione disponibile su Amazon abbassa di molto la spesa finale da sostenere per il suo acquisto, almeno per quanto ne concerne la variante con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (che è espandibile con l’ausilio di una microSD). Il display è da 6,7 pollici di diagonale, un componente Super AMOLED con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, con densità di 385 ppi, ma soprattutto un refresh rate a 120Hz e 16 milioni di colori, con protezione Gorilla Glass Victus Plus.

Approfittate del canale Telegram dedicato ai codici sconto Amazon gratis e tutte le migliori offerte esclusive, iscrivendovi subito a questo link.

Samsung Galaxy A56: lo sconto mai visto prima d’ora su Amazon

Gli utenti che oggi si ritrovano a voler acquistare uno smartphone di fascia media possono decidere di appoggiarsi direttamente sul Samsung Galaxy A56, lo smartphone che costa solamente 419 euro, approfittando della riduzione effettiva del 24%, applicata in modo completamente automatico da parte di Amazon a partire dai 549 euro previsti di listino. L’ordine è da effettuare subito qui.

Il comparto fotografico è di livello

Il comparto fotografico di questo dispositivo è sicuramente di altissimo livello, poiché nella parte posteriore si possono trovare ben 3 sensori differenti tra loro: un principale da 50 megapixel, che viene seguito a ruota da un ultragrandangolare da 12 megapixel, ed anche un effetto bokeh da 5 megapixel. La stabilizzazione ottica facilita indiscutibilmente la realizzazione di video in mobilità, mentre l’angolo di ripresa di 123 gradi è la soluzione ideale per ampliare il più possibile l’area di ripresa in fase di utilizzo, anche ad esempio negli scatti con amici e parenti.