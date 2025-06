Truffa con inganno pericolosissimo: è così che gli utenti finiscono nella rete

È successo anche questa volta e purtroppo ci sono cascate troppe persone per non parlarne: una truffa sta colpendo in queste ore e con metodi ormai molto ben conosciuti. In basso ci sono i due messaggi che stanno rendendo la vita difficile agli utenti, entrambi con la stessa tecnica, ovvero quella del phishing.

Truffa e problemi per gli utenti, ecco da quale messaggio deriva tutto ciò

Immaginate improvvisamente di aver vinto qualcosa da Decathlon e di ricevere un messaggio. Già vi anticipiamo che tutto questo non è possibile, per cui se vi ritrovate di fronte ad un messaggio di questo tipo, state avendo a che fare con una truffa bella e buona. Ecco il testo di cui si parla tanto in queste ore:

“Un pensiero speciale per te

Caro esploratore Decathlon,

Siamo felici di celebrare la tua passione per l’avventura! Per questo motivo, ti abbiamo riservato un regalo esclusivo che ti accompagnerà nelle tue prossime escursioni.

Hai l’opportunità di ricevere uno zaino da escursionismo Quechua completo di attrezzatura. Un gesto per dirti grazie della tua fiducia e per ispirarti a continuare a esplorare.

RITIRA IL TUO REGALO“.

Non finisce qui però visto che di messaggio ce n’è anche un altro molto pericoloso e che tanti utenti fortunatamente hanno identificato come truffa. In questo caso il testo fa credere alle persone di avere diritto ad un prelievo di 4000 €:

“17/06/2025

Ciao [NOME VITTIMA],

Dobbiamo verificare i tuoi dati per completare la richiesta di prelievo.

ULTIMO AVVISO: Il tuo prelievo di 4.000,00 € è pronto per essere elaborato!

Per assicurarci che i fondi vengano trasferiti al conto corretto, verifica i tuoi dati qui sotto. Più velocemente completi la verifica, più velocemente potremo rilasciare le tue vincite.

Dettagli del Prelievo

Conto: [NOME VITTIMA]

Importo: 4.000,00 €

Stato: Verifica in sospeso

VERIFICA ORA

Informazioni del tuo account

Nome: [NOME VITTIMA] Verifica

E-mail: [MAIL VITTIMA] Verifica

Codice promozionale: %400 Verifica“.