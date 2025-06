HP Victus 15L in sconto FOLLE su Amazon: PC da gaming a basso costo

Una promozione davvero più unica che rara vi attende su Amazon per l’acquisto di HP Victus 15L, PC da gaming che apre le porte verso la fascia alta, ma che allo stesso tempo richiede un esborso finale che non va oltre i 999 euro, grazie ad una nuova interessante offerta messa a disposizione di tutti i consumatori.

La variante che potete acquistare in questi giorni è la TG02-2000sl, caratterizzata da uno chassis relativamente piccolo, al cui interno si può trovare davvero tutto il necessario per godere di un’esperienza di gioco di alto livello: Intel Core i7-14700F (quindi di quattordicesima generazione), 16GB di RAM dual channel, SSD da 1TB NVMe PCIe, passando poi per la scheda grafica Nvidia RTX 4060 con 8GB di GDDR6 dedicati.

HP Victus 15L: la promozione che nessuno si aspettava su Amazon

Volete un PC desktop per il gaming, ma allo stesso tempo avete poco spazio a disposizione? allora potete fare affidamento sulla variante di cui vi stiamo parlando nell’articolo, per il semplice fatto che è disponibile all’acquisto a soli 999 euro, quando comunque negli ultimi 30 giorni il suo prezzo più basso mai raggiunto era stato di 1099 euro. Lo potete comprare premendo questo link speciale.

HP Victus mai visto a questo prezzo

Uno degli aspetti più importanti sono indiscutibilmente le dimensioni ridotte per il case, risultando ideale per tutti coloro che hanno poco spazio a disposizione, ma vogliono ugualmente giocare ai migliori titoli in circolazione.