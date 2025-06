Samsung Galaxy Z Fold 7 e Flip 7: AI avanzata e fotocamere da 200 MP

Samsung si prepara a presentare i nuovi Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7 in occasione del prossimo evento Unpacked, atteso a luglio. Secondo le ultime anticipazioni, entrambi i modelli non si limiteranno a un restyling estetico, ma integreranno significativi miglioramenti legati all’intelligenza artificiale e alla fotocamera.

Il cuore della novità è il rinnovato ProVisual Engine, già introdotto con la serie Galaxy S24 e ora potenziato per offrire una qualità superiore sia per le foto che per i video. Grazie a tecniche avanzate di editing generativo, miglioramento notturno e zoom digitale più accurato, l’engine AI riconosce la scena, ottimizza il bianco, riduce il rumore e stabilizza le clip, seguendo anche soggetti in movimento.

Uno degli upgrade più evidenti riguarda la fotocamera principale del Fold 7: da 50 MP si passa a un sensore da 200 MP, simile a quello del Fold 6 Special Edition, supportato da un teleobiettivo periscopico con fino a 10× zoom ottico. Le fotocamere frontali, esterna e sotto-display, beneficeranno delle stesse ottimizzazioni AI, per selfie e videochiamate più nitidi.

Sul versante del software, Samsung ha stretto una partnership con Google per offrire Google AI Pro, che include “Gemini Live”. Permette di interagire con l’assistente AI mediante feed visivi – basta inquadrare un oggetto o documento per ottenere informazioni o tradurli. Il passo in avanti già visto con la serie S viene così esteso anche ai pieghevoli. Sul fronte hardware, il Fold 7 sarà il pieghevole più sottile e leggero mai prodotto da Samsung, con spessore sotto i 9 mm e peso sotto i 220 g, oltre a un pannello più resistente.

Anche il Flip 7 otterrà la versione aggiornata del ProVisual Engine, mantenendo però la struttura del comparto fotografico del modello precedente. In parallelo, l’aggiornamento One UI 8, basato su Android 16, introdurrà widget dinamici, miglioramenti per la gestione delle attività quotidiane e nuovi strumenti AI per rendere l’esperienza più fluida e reattiva. Insomma, Samsung punta a rendere i pieghevoli non solo più eleganti, ma anche più intelligenti, con una combinazione di hardware all’avanguardia e assistenza AI potenziata.