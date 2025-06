Xpeng G6 e G9 in Europa: restyling, ricarica record e novità

Xpeng ha annunciato il debutto europeo delle versioni aggiornate di G6 e G9, con gli ordini al via da metà luglio in Paesi Bassi, Francia, Norvegia, Belgio, Svezia e Danimarca. Dopo il lancio iniziale, l’arrivo è previsto anche in Italia. Cosa c’è di speciale nell’aggiornamento? Una ricarica fino a 5C grazie all’architettura a 800 Volt. Le batterie, ora capaci di assorbire potenze cinque volte superiori alla loro capienza, promettono di passare dal 10 all’80% in appena 12 minuti. Un dato che stupisce e spinge a chiedersi se l’Europa sia pronta con un’infrastruttura all’altezza di queste promesse. Le nuove Xpeng G6 e G9 esigono colonnine ultrafast. I dettagli tecnici completi non sono ancora noti, ma l’attesa cresce. Chi saprà sfruttare questa potenza? La risposta arriverà solo con il debutto su strada.

Xpeng G9 Black Edition: lusso e forza in un unico sguardo

La Xpeng G6, crossover elettrico dalle linee futuristiche, si rinnova con un frontale più aggressivo dove spicca una barra luminosa a tutta larghezza. Il diffusore posteriore è stato ridisegnato per esaltare lo stile sportivo. A catturare l’attenzione anche un nuovo volante, una plancia rivista e l’illuminazione ambientale migliorata. I sedili anteriori offrono ora funzione massaggio e supporto lombare regolabile. Per la coupé SUV arriva la colorazione Stellar Purple, una tinta che non passa inosservata. La cura per i materiali interni è salita di livello con finiture raffinate e un ambiente premium che punta a sorprendere i sensi.

Il SUV Xpeng G9 riceve una versione Black Edition, un’edizione che punta tutto sull’impatto visivo. Il colore midnight black, accostato a cerchi, loghi e dettagli bruniti, crea un effetto scenico. Le pinze freno arancioni rompono il nero con forza. All’interno, il nuovo tetto panoramico termoisolante eleva comfort e isolamento termico. I sedili con massaggio integrato completano poi il comfort per un’esperienza di guida unica. Xpeng si prepara così a entrare in scena con due modelli capaci di portare nell’elettrico grosse novità sia dal punto di vista stilistico che tecnologico.