Tesla Model S e X 2025: restyling esclusivo, novità da scoprire

Le nuove Tesla Model S e Model X si mostrano finalmente dopo settimane di attesa. Il restyling si concentra su piccole variazioni estetiche. La Model S Plaid introduce un inedito paraurti anteriore che ne accentua l’anima sportiva, mentre i nuovi cerchi ridefiniscono il profilo. Disponibili da 19 e 21 pollici per la berlina e da 20 e 22 per il SUV. Arriva anche la telecamera frontale integrata nel paraurti, un’aggiunta che anticipa aggiornamenti futuri legati all’autopilot. L’aerodinamica della Tesla Model S Plaid viene ottimizzata per migliorare la stabilità ad alte velocità, mentre spunta il nuovo colore Frost Blue, venduto con un extra da 2.500 dollari. Nulla è stato lasciato al caso, nemmeno l’impianto ottico, ora dotato di fari adattivi.

Interni silenziosi, atmosfera e prezzi in aumento per le Tesla

Dentro l’abitacolo il cambiamento è più discreto. Le modifiche sono quasi invisibili, eppure percepibili. Introduzione di un nuovo sistema di illuminazione ambientale, completamente personalizzabile tramite l’infotainment. A ogni avvio si anima una sequenza esclusiva, assente su Model 3 e Model Y. Tesla migliora anche il comfort acustico con un sistema di cancellazione attiva del rumore potenziato. Il viaggio risulta più ovattato, ogni chilometro più rilassante. Model X regala qualche centimetro in più alla terza fila, una scelta che fa la differenza per le famiglie. Tutto il resto rimane fedele al design già conosciuto.

Il telaio viene rivisto, le sospensioni aggiornate, le boccole modificate. Tutti elementi già visti nel restyling delle Tesla Model 3 e Model Y, ora adattati ai modelli di punta. Cambiamenti che esaltano la guida e migliorano l’esperienza, senza stravolgere l’indole originale. La Model S Long Range promette 410 miglia di autonomia e 0-60 mph in 3,1 secondi. La Plaid scende a 368 miglia, ma brucia il tempo: 1,99 secondi sullo 0-60. Il SUV non è da meno: Model X Long Range tocca le 352 miglia, la Plaid arriva a 335 ma accelera in 2,5 secondi. Il prezzo? Aumentato. La Tesla Model S parte da 84.990 dollari, la Plaid da 99.990. Model X costa ora 89.990 e 104.990. Quanto bisognerà aspettare per vederle in Europa? Non si sa.