Google continua a lavorare sullo sviluppo della AI Mode, la modalità di ricerca potenziata dall’intelligenza artificiale, e sta preparando un’importante riprogettazione della cronologia delle ricerche effettuate tramite questa funzione. Il cambiamento è stato individuato nell’ultima versione beta dell’App Google per Android.

Nuove tracce nella beta 16.27.29 di App Google

Analizzando il codice della versione 16.27.29 beta dell’App Google, sono emersi dettagli su un nuovo layout dedicato alla gestione della cronologia AI Mode. Al momento, la cronologia delle ricerche AI è accessibile tramite un pulsante nella schermata principale o all’interno delle conversazioni attive, ma Big G sembra pronta ad integrare queste ricerche con la cronologia generale dell’app.

Secondo quanto scoperto, la cronologia AI verrà inserita nella scheda Attività dell’App Google, offrendo un’esperienza più integrata. In questa sezione verranno mostrate solo le tre ricerche AI più recenti, con la possibilità di visualizzare l’elenco completo tramite un pulsante di accesso rapido. La novità mira a semplificare l’interazione con le conversazioni gestite dall’IA, rendendole più visibili e accessibili rispetto all’attuale implementazione basata su una pagina web.

Il progetto di Google non si limita a unire le cronologie: le conversazioni della AI Mode verranno ripensate anche a livello visivo, con un’interfaccia che ricalca lo stile della barra laterale di Gemini. Questo nuovo layout dovrebbe migliorare la navigazione, permettendo agli utenti di scorrere rapidamente tra le chat recenti e cancellare quelle non più necessarie direttamente dall’interfaccia principale, senza dover uscire dalla modalità di ricerca.

Un’ulteriore funzione in fase di sviluppo riguarda la possibilità di condividere le conversazioni AI tramite link pubblici o esportarle su app come Gmail e Google Documenti. Questa funzionalità è suggerita dalla comparsa dell’opzione “Manage public links” nel codice beta, e potrebbe aprire nuove modalità di interazione e collaborazione basate sulle chat generate tramite AI Mode.

Al momento, la AI Mode non è disponibile in Italia, ma i test in corso suggeriscono che Google stia preparando un’espansione più ampia. Tutte le novità emerse sono ancora nascoste nel codice e non sono accessibili nemmeno ai beta tester, ma il ritmo degli aggiornamenti lascia pensare che la loro attivazione potrebbe essere imminente in alcuni mercati selezionati.