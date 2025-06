Bose rinnova la sua linea audio: arrivano gli auricolari QuietComfort Ultra 2

Bose ha da poco annunciato la seconda generazione dei suoi QuietComfort Ultra Earbuds. Non si tratta solo di un aggiornamento estetico, ma di una revisione tecnologica che punta a offrire un’esperienza sonora ancora più precisa e immersiva. Gli auricolari mantengono la celebre cancellazione attiva del rumore di Bose, migliorata però grazie all’integrazione di algoritmi basati sull’intelligenza artificiale. La tecnologia ActiveSense in modalità Aware adesso consente una transizione più naturale tra l’isolamento acustico e la percezione ambientale, adattandosi in tempo reale ai picchi improvvisi di rumore.

SoundLink Plus e Micro 2: portabilità e potenza nel palmo della mano grazie a Bose

Un altro salto in avanti è rappresentato dalla qualità nelle chiamate vocali. Otto microfoni, uniti a un sistema di filtri intelligenti, eliminano i rumori indesiderati con efficacia impressionante, rendendo ogni conversazione chiara anche in ambienti caotici. L’autonomia resta uno dei punti di forza. Ben sei ore di utilizzo continuo, con la possibilità di ricaricare tre volte tramite la custodia wireless. Bastano venti minuti per ottenere altre due ore di riproduzione. Il design è stato rivisitato, con gommini più confortevoli e resistenti all’accumulo di cerume. Anche i controlli touch sono personalizzabili, disattivabili tramite l’app Bose. In Germania, il prezzo di lancio è di 299,95€ con disponibilità a partire dal 26 giugno. L’Italia potrebbe seguire a breve.

Non parliamo però solo di auricolari. In quanto Bose ha presentato anche due nuovi speaker Bluetooth pensati per accompagnare l’ascolto ovunque. Il SoundLink Plus si distingue per una resa sonora sorprendente grazie a un subwoofer, un tweeter e quattro radiatori passivi. Le sue dimensioni compatte e il peso contenuto lo rendono facilmente trasportabile, mentre la resistenza a urti, polvere e acqua (IP67) lo rende ideale per attività all’aperto. Galleggia in acqua, ha una struttura in silicone e una griglia in acciaio verniciata a polvere. L’autonomia arriva a venti ore, con possibilità di ricaricare altri dispositivi tramite porta USB-C.

Più piccolo ma altrettanto robusto è il SoundLink Micro di seconda generazione. Pensato per la massima maneggevolezza, offre un suono potente grazie a un driver e due radiatori passivi ottimizzati. Anch’esso vanta protezione IP67, un laccio in nylon removibile e compatibilità con l’app Bose. La batteria assicura dodici ore di riproduzione, mentre la nuova porta USB-C sostituisce la vecchia micro-USB. Entrambi gli speaker possono essere associati tra loro o con altri della serie SoundLink, in modalità stereo o party. Il SoundLink Plus sarà disponibile dal 26 giugno a 279,95€, mentre il Micro 2 arriverà nel corso dell’estate.