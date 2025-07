Teufel MYND: presentato il nuovo speaker Bluetooth

Nel panorama degli speaker Bluetooth portatili, Teufel introduce una novità che cambia le regole del gioco. Si chiama MYND e non è solo un dispositivo audio, ma un esempio di tecnologia sostenibile e riparabile. In un’epoca dominata dall’obsolescenza programmata e dalla cultura dell’usa-e-getta, MYND rappresenta un’alternativa concreta. Il dispositivo, infatti, è stato ideato per essere facilmente riparabile. Ciò che distingue MYND non è solo la qualità costruttiva o il design, ma soprattutto la sua architettura completamente trasparente e modulare. Anche se predilige la portabilità, MYND non punta sulla miniaturizzazione estrema. Le dimensioni sono pensate per ospitare un sistema audio 2.1. Quest’ultimo comprensivo di un subwoofer, capace di restituire un suono potente e ben definito. In grado di sonorizzare ambienti anche di una certa ampiezza. La connettività è aggiornata agli standard più recenti. Si parla di Bluetooth 5.3 con supporto multipoint, compatibilità con Fast Pair di Google e la possibilità di collegare un secondo MYND per un ascolto stereo o per ampliare il suono. Inoltre, può funzionare anche come scheda audio esterna via USB-C. È compatibile con Google Home e Amazon Echo, e integra un ingresso analogico da 3,5 mm.

Teufel: ecco i dettagli del nuovo speaker

L’autonomia della batteria è un altro punto di forza: 5.200 mAh garantiscono fino a 42 ore di ascolto, che si riducono a 39 a volume massimo. La ricarica veloce arriva fino a 60 W, riducendo i tempi di attesa. A completare il quadro c’è la certificazione IP67, che assicura protezione totale contro polvere e immersioni temporanee in acqua.

E non è tutto. Il progetto è stato concepito per essere open-source. Tutti i dati necessari per riparare, aggiornare o persino costruire lo speaker da zero sono messi a disposizione del pubblico. I file CAD per stampare le componenti in plastica con una stampante 3D, gli schemi elettronici e persino il software di gestione sono disponibili liberamente. Gli unici elementi proprietari sono i driver acustici, che comunque possono essere sostituiti con modelli compatibili. Inoltre, Teufel offrirà i pezzi di ricambio originali, permettendo così un margine di guadagno, ma senza vincolare l’utente a scelte obbligate. Al momento, MYND è già acquistabile sul sito ufficiale di Teufel al prezzo di 249 euro. A ciò vanno aggiunti 7 euro per la spedizione.