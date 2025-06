Google rivoluziona l’IA: arriva Magic Cue sui Pixel 10

Google ha deciso di apportare un piccolo cambiamento. Ora la nuova funzione di intelligenza artificiale destinata ai Pixel 10 non si chiamerà più PixelSense, ma Magic Cue. Un nome che segna una svolta importante nella strategia del colosso di Mountain View, sempre più orientato verso un futuro in cui l’IA lavora in modo discreto, preciso e utile. Dopo mesi di voci, il cambiamento è stato svelato attraverso un leak condiviso su Telegram da “Mystic Leaks”, che mostra una schermata della configurazione interna della funzione presa da una build di test di Android 16.

Magic Cue di Google: IA personalizzata, sicura e discreta

La novità, però, non risiede solo nel nome. Magic Cue promette di diventare uno strumento chiave per gli utenti dei nuovi Pixel 10, offrendo suggerimenti e azioni intelligenti basate sul contesto. Ad esempio, se si sta scrivendo in chat e qualcuno chiede un dettaglio, come il numero di un volo, Magic Cue può individuarlo automaticamente da Gmail e proporlo senza che l’utente debba cercarlo. L’assistente lavora direttamente sul dispositivo, sfruttando i dati delle app Google collegate all’account principale, senza inviare nulla ai server remoti. È questa la grande promessa, efficienza e privacy in un solo colpo.

Secondo le informazioni trapelate, Magic Cue userà dati provenienti da Gmail, Calendar, Keep, Tasks, Contatti e Messaggi, oltre a Screenshot e attività recenti sullo schermo. L’utente potrà selezionare quali app potranno condividere informazioni con l’IA, rafforzando così il controllo sui propri dati. Google sottolinea che tutte le informazioni trattate da Magic Cue restano conservate in modo isolato e protetto sul dispositivo. Solo se l’utente lo desidera, questi dati potranno essere condivisi per migliorare l’esperienza o per far interagire l’IA con altre applicazioni.

A differenza di Gemini, Magic Cue non risponderà a comandi vocali né sarà un assistente nel senso tradizionale. Si limiterà ad anticipare le necessità e fornire informazioni quando realmente servono. La sua forza sarà proprio l’invisibilità, ovvero il lavorare dietro le quinte, senza interruzioni o richieste esplicite. L’annuncio ufficiale di questa novità è atteso per il 20 agosto, quando i nuovi Pixel 10 saranno finalmente svelati.