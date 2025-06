Nintendo Switch 2: le vendite surclassano quelle di Switch 1

Sono passati ormai circa 10 giorni dal lancio ufficiale della nuova console di Nintendo, ovviamente parliamo di Switch 2 la quale finalmente sta arrivando nelle mani degli utenti appassionati consentendo loro di iniziare l’esperienza di gioco che la nota casa nipponica ha voluto offrire inserendo nuove funzionalità e ovviamente potenziando l’hardware in modo decisamente importante.

Ovviamente dopo il periodo di lancio l’azienda ha finalmente deciso di rilasciare alcuni dati ufficiali in merito il numero di vendite della consoli in questione che proprio durante la sua presentazione aveva un po’ diviso la community innescando molti dubbi a causa del prezzo di lancio, molti utenti infatti si aspettavano un mezzo flop a causa di un prezzo di listino decisamente elevato, il quale però a quanto pare non ha frenato l’entusiasmo della community, dal momento che la console ha assegnato numeri davvero da record.

Cifre davvero impressionanti

In base ai dati e rilasciati da Nintendo, sembra che la sua console di ultima generazione abbia venduto in modo davvero importante, parliamo di oltre 3 milioni di unità vendute durante il periodo di lancio che riescono quasi a doppiare i numeri prodotti da switch di prima generazione che si era fermata a 2,74 milioni, tutto ciò dunque scalza via i dubbi della community legati al prezzo ritenuto da molti troppo elevato e anzi permette a Nintendo di rilanciare, la società giapponese infatti vuole raggiungere quota 15 milioni di console vendute entro la fine dell’anno fiscale corrente, dunque parliamo di marzo 2026.

Si tratta sicuramente di un obiettivo avvincente che pochi prodotti al mondo possono vantare, sicuramente l’impatto iniziale è stato più positivo del previsto dal momento che nessuno si aspettava una vendita così importante di questo prodotto, allo stesso tempo la sfida che Nintendo ha lanciato verso se stessa non è da poco, non rimane che attendere prevedere se le vendite continueranno sulla stessa scia.