OnePlus

OnePlus si prepara a ridurre il supporto software per alcuni suoi smartphone. Secondo quanto confermato, Android 16 rappresenterà l’ultima major release per vari modelli lanciati tra il 2021 e il 2022. Una scelta che segue la fine del ciclo di aggiornamenti previsto per questi dispositivi, in linea con la politica di supporto attuata dall’azienda fino all’introduzione dei modelli più recenti.

Modelli interessati dalla fine del supporto

I dispositivi che riceveranno Android 16 come ultimo aggiornamento di sistema sono:

OnePlus 11R (Ace 2 in Cina)

OnePlus Nord CE 3 Lite

OnePlus Nord CE 3

OnePlus Nord 3.

Questi smartphone, rilasciati principalmente nel biennio 2022-2023, avevano una finestra di supporto di due major update Android, che terminerà con il rollout di Android 16. Dopo tale aggiornamento, continueranno a ricevere patch di sicurezza per un periodo limitato, ma non verranno più aggiornati alle versioni successive del sistema operativo.

Secondo la roadmap abituale, Android 16 sarà rilasciato ufficialmente da Google nell’autunno 2025. I dispositivi OnePlus interessati dovrebbero riceverlo nei mesi successivi, tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Una volta completato l’aggiornamento, si concluderà il ciclo di sviluppo software attivo, che comprenderà soltanto manutenzione correttiva con patch di sicurezza per un massimo di 12 mesi.

Questo significa che entro il 2027 il supporto totale per questi smartphone sarà presumibilmente cessato, lasciandoli esposti a potenziali vulnerabilità future, nel caso in cui OnePlus non intervenga con aggiornamenti di sicurezza straordinari.

A partire dal 2023, OnePlus ha adottato una nuova politica di supporto più estesa per i dispositivi top di gamma. I nuovi flagship, come il OnePlus 11 e OnePlus 12, rientrano in una tabella di marcia più simile a quella di Samsung, con quattro anni di aggiornamenti Android e cinque anni di patch di sicurezza.

Tuttavia, questa nuova strategia non è retroattiva e non riguarda i modelli precedenti al OnePlus 11, come appunto il Nord 3 o il CE 3 Lite. Ciò crea una linea netta di separazione tra vecchia e nuova generazione, lasciando fuori dalla nuova policy modelli che, in alcuni casi, hanno meno di due anni di vita commerciale.

Il termine del supporto software per dispositivi ancora attuali potrebbe generare insoddisfazione tra gli utenti, specialmente tra coloro che hanno acquistato uno smartphone OnePlus nel 2023, senza essere pienamente consapevoli dei limiti del ciclo di aggiornamenti. Questo aspetto è particolarmente rilevante per dispositivi di fascia media come i modelli Nord, che rappresentano una parte consistente delle vendite globali del brand.

La mossa di OnePlus riflette però una tendenza consolidata nel settore, in cui molti produttori mantengono aggiornamenti significativi solo per le linee flagship. Brand concorrenti come Samsung, Google e Xiaomi offrono però piani di supporto più trasparenti e in alcuni casi più estesi anche per modelli mid-range.