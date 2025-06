Now Brief S25

Samsung continua ad arricchire l’esperienza utente dei suoi dispositivi Galaxy con aggiornamenti mirati all’utilità quotidiana. L’ultima novità arriva da Now Brief, il sistema di riepilogo intelligente integrato nell’app Samsung Health, che ora si espande con nuove schede personalizzate, inclusa una dedicata al monitoraggio dell’assunzione di acqua.

Nuove schede dinamiche per un riepilogo più completo

L’obiettivo di Samsung è rendere Now Brief uno strumento sempre più completo e personalizzabile. Con l’introduzione delle nuove schede, gli utenti possono ora accedere a informazioni ancora più dettagliate riguardanti salute, benessere e stile di vita, tutte organizzate in un’unica interfaccia. Oltre alla scheda per l’acqua, sono disponibili altre funzionalità orientate all’attività fisica, alla nutrizione e al sonno.

La nuova scheda dedicata all’idratazione consente di registrare e tenere sotto controllo l’assunzione quotidiana di liquidi. La funzione si integra pienamente con Samsung Health, aggiornando in tempo reale il riepilogo giornaliero, e invia promemoria intelligenti per favorire un apporto regolare di acqua durante la giornata. L’obiettivo è promuovere abitudini salutari e un maggiore benessere fisico, soprattutto in periodi caldi o durante l’attività sportiva.

Le nuove schede personalizzate fanno parte di un aggiornamento più ampio che coinvolge l’ecosistema Samsung Health. Grazie all’integrazione con Galaxy AI, il riepilogo si adatta in modo intelligente ai comportamenti dell’utente, fornendo suggerimenti su misura basati sull’analisi dei dati biometrici e delle abitudini.

Ad esempio, se il sistema rileva un calo nell’attività fisica o un ritmo sonno-veglia alterato, suggerisce automaticamente aggiustamenti e offre consigli pratici, come esercizi leggeri, meditazioni guidate o reminder per mantenere la costanza nel consumo di acqua. L’obiettivo è rendere l’esperienza più proattiva e meno dipendente dall’interazione manuale.

La scheda sull’acqua si affianca ad altre già esistenti, come quelle relative al conteggio dei passi, alle calorie bruciate, al monitoraggio del sonno e alla frequenza cardiaca, rendendo il riepilogo sempre più articolato e completo.

L’update è stato avvistato nella versione v6.27.0.055 dell’app Samsung Health, distribuita gradualmente agli utenti a partire dal 9 giugno 2025. La funzione Now Brief è disponibile solo su smartphone Samsung Galaxy compatibili, in particolare quelli dotati di One UI 6.1 o superiore.

Per accedere al riepilogo, l’utente deve semplicemente aprire Samsung Health e selezionare la sezione “Now” nella schermata principale. Da lì è possibile personalizzare le schede visualizzate, scegliendo quelle di maggior interesse o rilevanza per il proprio stile di vita. Non è ancora chiaro se queste nuove funzionalità arriveranno anche su dispositivi non Galaxy o su versioni precedenti di Android. Tuttavia, è probabile che Samsung continui a privilegiare l’integrazione tra hardware e software nell’ambito del suo ecosistema Galaxy.