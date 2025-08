OnePlus Nord 5

OnePlus Nord 5 sta ricevendo un nuovo aggiornamento software che punta a migliorare in modo concreto l’esperienza d’uso complessiva. Il roll out è stato avviato in India con il firmware CPH2707_15.0.2.313(EX01) e introduce ottimizzazioni per il comparto fotografico, oltre a miglioramenti lato gaming e alle patch di sicurezza di luglio 2025.

Ottimizzazioni per la fotocamera

Con la nuova versione di OxygenOS 15.0.2.313, OnePlus Nord 5 beneficia di un netto miglioramento della resa fotografica. L’aggiornamento interviene sulla stabilità del modulo camera e sull’esperienza generale durante l’acquisizione delle immagini, con un focus sul miglioramento delle prestazioni. La nota ufficiale pubblicata sul forum del produttore conferma l’intento di ottimizzare fluidità, tempi di risposta e coerenza cromatica nelle foto.

Oltre al comparto fotografico, OnePlus ha lavorato anche per affinare l’esperienza di gioco sul Nord 5. Il changelog ufficiale riporta generici miglioramenti per il gaming, che potrebbero includere interventi su frame rate, gestione termica o reattività del sistema durante l’esecuzione di titoli complessi. Sebbene i dettagli siano limitati, si tratta comunque di un segnale di attenzione verso l’ottimizzazione prestazionale del dispositivo.

L’aggiornamento include anche l’integrazione delle patch di sicurezza di Android di luglio 2025, il che garantisce una maggiore protezione da vulnerabilità note. Questo conferma l’impegno di OnePlus nel mantenere aggiornato il proprio medio di gamma anche sotto il profilo della cybersecurity, offrendo agli utenti un ambiente più sicuro e stabile.

Nel changelog viene indicato anche un intervento generico sulla stabilità del sistema, finalizzato a rendere l’esperienza quotidiana più fluida e reattiva. Sebbene non siano fornite specifiche tecniche in merito, è probabile che il firmware includa anche fix minori e ottimizzazioni invisibili all’utente, pensate per affinare il comportamento generale del software.

Attualmente l’aggiornamento OxygenOS 15.0.2.313 è in fase di rilascio per gli utenti indiani, ma il roll out dovrebbe estendersi a livello internazionale nelle prossime settimane. Come da prassi, la distribuzione avviene a ondate e potrebbe richiedere qualche giorno prima di raggiungere tutti i dispositivi compatibili.

Chi possiede un OnePlus Nord 5 e desidera verificare subito la disponibilità dell’aggiornamento può farlo accedendo al menu Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software. In caso di mancata notifica, è possibile che il firmware non sia ancora stato abilitato per il proprio dispositivo, ma l’arrivo dovrebbe avvenire a breve anche per il mercato europeo.