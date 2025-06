Copertina oneplus pad 3

Dopo aver usato intensamente il nuovo OnePlus Pad 3 per alcune settimane, posso dire senza esitazioni che si tratta di uno dei dispositivi più completi e maturi che abbia mai provato nel mondo Android. Non solo è un salto netto rispetto al Pad precedente, ma è anche un vero rivale per chi guarda solitamente agli iPad come unica scelta valida per lavorare o godersi contenuti in mobilità.

Design e display

La prima cosa che mi ha colpito del OnePlus Pad 3 è il design. È sottile, leggerissimo nonostante lo schermo ampio, e con quella finitura blu satinata che trasmette immediatamente la sensazione di un prodotto premium. Ma oltre all’estetica c’è tanta sostanza: lo schermo da 13,2 pollici è LCD a risoluzione 3392 x 2400, con un refresh rate da 144 Hz e luminosità fino a 900 nit.

In parole povere: si vede da Dio. Anche all’aperto, anche con luce diretta. Il rapporto 7:5 è inaspettatamente comodo per leggere, lavorare, scrivere e guardare film. È uno di quei display che, una volta provato, ti fa sembrare qualsiasi altro pannello… poco ispirato.

Prestazioni da vero top di gamma

Dentro il Pad 3 c’è il nuovo Snapdragon 8 Elite, accompagnato da 8, 12 o 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria UFS 4.0. Ho usato la versione da 12/512, e non si è mai piantato una volta, nemmeno con editing leggero, gioco pesante o multitasking spinto.

La vera chicca è la nuova funzione Open Canvas, che permette di avere fino a tre app affiancate e una quarta in finestra mobile. L’ho usata per lavorare con documenti, mail, browser e note contemporaneamente — e non ho mai avuto bisogno di un laptop. È davvero uno strumento da produttività, non solo intrattenimento.

Batteria e ricarica

Il Pad 3 monta una batteria da 12.140 mAh, che nella pratica significa tranquillamente due giorni di uso normale o una giornata piena di lavoro e streaming senza pensieri. La ricarica rapida a 67W è la classica ciliegina sulla torta: in poco più di 40 minuti si torna operativi con un 80%. Se sei come me e odi dover cercare una presa ogni tre ore, questo tablet ti dà libertà. Lo ricarichi mentre fai colazione, e ti dimentichi del cavo per tutto il giorno.

Ecosistema OnePlus e funzionalità trasversali

Una delle sorprese migliori è stata la possibilità di interagire anche con dispositivi Apple. Puoi controllare un Mac da remoto o trascinare file con un semplice gesto. E ovviamente, se hai uno OnePlus 13 o altri dispositivi del brand (come me), il Pad 3 si integra alla perfezione: risposte rapide ai messaggi, gestione notifiche, trasferimento file al volo, sincronizzazione automatica. È come avere un ecosistema OnePlus che si prende il meglio di Android, ma strizza l’occhio alla versatilità dell’universo Apple.

Prezzo e lancio

Il OnePlus Pad 3 è disponibile dal 5 giugno 2025, a un prezzo di partenza di 599 euro. C’è anche una promo di lancio che include un caricatore da 80W e uno sconto extra per chi lo prenota. Per quello che offre in termini di hardware, display e software, lo considero un prezzo decisamente onesto.

Conclusioni

Questo non è il solito tablet Android che provi due settimane e poi lasci in un cassetto. Il Pad 3 ha sostituito per me sia il laptop in mobilità che il tablet da divano. Scrivo, leggo, gioco, guardo film, ci lavoro. Non ha compromessi veri: display da top, batteria duratura, multitasking avanzato, ecosistema intelligente. OnePlus ha fatto centro. E io, sinceramente, non sento il bisogno di un altro dispositivo.