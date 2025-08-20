OnePlus 15 potrebbe avere un display con refresh rate da 165Hz

Il produttore tech OnePlus si sta preparando per portare ufficialmente sul mercato il suo nuovo smartphone top di gamma. Si tratta del prossimo OnePlus 15, successore diretto dello scorso OnePlus 13. Il nuovo modello dell’azienda potrà godere di prestazioni ai massimi livelli, grazie alla presenza di un processore estremamente potente. Nel corso delle ultime ore sono però emersi alcuni dettagli riguardanti il display. Secondo quanto è emerso, il pannello potrebbe avere una frequenza di aggiornamento massima pari a ben 165Hz.

OnePlus 15 potrebbe arrivare sul mercato con un display con refresh rate da 165Hz

In queste ultime ore sono emersi dettagli di rilievo riguardanti il display del prossimo smartphone top di gamma di casa OnePlus. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo OnePlus 15. Questo nuovo device potrebbe avere un display dalla qualità estrema. Secondo quanto è emerso, infatti il pannello potrebbe avere una frequenza di aggiornamento di addirittura 165Hz ma non solo.

Lo schermo dovrebbe infatti avere una risoluzione massima pari a 1.5K. A rivelare queste nuove informazioni è stata una voce nota del settore. Si tratta del noto leaker Digital Chat Station. Quest’ultimo è infatti piuttosto conosciuto in questo ambito e molto spesso azzecca con le previsioni. Bisognerà comunque attendere per scoprire se quesra volta ha ragione o meno.

Oltre a questo, comunque, sono emerse alcune indiscrezioni riguardanti anche il look di questo nuovo device. Stando a quanto è emerso in rete, il prossimo OnePlus 15 arriverà in una inedita colorazione denominata Moon Rock Black. Anche in questo caso, non ci sono conferme ufficiali da parte dell’azienda. Per il resto, fino ad ora appiamo che il nuovo smartphone sarà alimentato dal potente soc Snapdragon 8 Elite 2. Dal punto di vista fotografico, invece, ci si aspetta la presenza di una tripla fotocamera con un sensore fotografico principale da 50 MP e con un sensore teleobiettivo con lente periscopica.