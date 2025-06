Jaguar dice addio al rombo del V8 con un’edizione limitata

La fine della gloriosa Jaguar a benzina non avviene in silenzio. La F-Pace SVR 575 Ultimate Edition segna ufficialmente l’ epilogo della produzione del celebre motore V8 sovralimentato. L’ azienda ha scelto di allontanarsi dal termico con un’edizione limitata che non lascia spazio al rimpianto. Si parla infatti di ben 567CV, 700Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100km/h in appena 4 secondi e una velocità massima di 286km/h. Numeri che descrivono una vera e propria supercar sotto mentite spoglie, celata in una carrozzeria da SUV di lusso.

Jaguar F-Pace SVR 575: eleganza estrema e addio definitivo alla combustione

A sorprendere è anche la scelta del mercato. In quanto solo l’Australia avrà il privilegio di ricevere i 60 esemplari di questa serie esclusiva. Ciò rappresenta un omaggio a una nazione che, più di tante altre, ha saputo conservare il fascino per la meccanica tradizionale. Questa F-Pace non è un semplice veicolo, ma un tributo alla potenza pura, all’ingegneria raffinata, a decenni di tradizione automobilistica. Le colorazioni disponibili sono Sorrento Yellow, British Racing Green, Icy White e Ligurian Black. Tutte sono poi abbinate a dettagli neri lucidi e cerchi in lega da 22 pollici. Ogni esemplare è impreziosito da badge dedicati sui parafanghi.

All’interno, l’esperienza di guida è all’altezza delle promesse. I sedili sportivi in pelle Ebony Semi-Aniline offrono massimo comfort e supporto, grazie a 14 regolazioni elettriche. L’atmosfera è impreziosita da finiture in fibra di carbonio, un head-up display di ultima generazione e un tetto panoramico scorrevole. A completare il pacchetto, una copertura personalizzata protegge il SUV dalle intemperie.

Il prezzo, pari a circa 128.000 dollari americani, riflette il valore di un modello che rappresenta la fine di un’epoca. Jaguar, ormai avviata verso un futuro esclusivamente elettrico, non tornerà più sui suoi passi. Già in Europa e Regno Unito i motori termici sono stati archiviati. Entro il 2025, il cambiamento sarà definitivo in tutto il mondo. Gli appassionati dovranno quindi accontentarsi delle ultime unità rimaste nei concessionari americani. Il V8 Jaguar, oramai, appartiene alla storia.