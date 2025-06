Samsung, scopriamo quindi device Galaxy A potrebbero ricevere la One UI 8

Samsung si sta impegnando fortemente nello sviluppo della One UI 8. La nuova versione del sistema operativo proprietario avrà il compito di far dimenticare agli utenti il lancio della One UI 7 che ha diviso la community.

A causa di vari bug, la precedente versione del software ha causato non pochi problemi ai device ma, con la One UI 8, Samsung spera di rifarsi. L’azienda coreana ha già avviato il programma beta che è in fase di ampliamento e questa fase sarà molto importante per il futuro del brand.

Il debutto ufficiale del software proprietario è previsto con i Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7 mentre nel corso di queste settimane, la One UI 8 beta arriverà per i Galaxy S25 mentre. Tuttavia, l’azienda sembra intenzionata ad ampliare il supporto software anche agli altri modelli.

La One UI 8 di Samsung potrebbe arrivare su tantissimi device della serie Galaxy A, scopriamo l’elenco non ufficiale dei device supportati

Secondo le ultime indiscrezioni emerse, molti dispositivi della serie Galaxy A potranno aggiornarsi alla One UI 8 basata su Android 16. Samsung non ha confermato ufficialmente quali saranno i device compatibili ma, considerando il ciclo di vita dei prodotti, possiamo provare a stilare una classifica non ufficiale.

Senza considerare limitazioni di natura tecnica, i device che potrebbero ricevere l’update potrebbero essere:

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A16 (LTE/5G)

Galaxy A15 (LTE/5G)

Galaxy A06 (LTE/5G)

Al momento non ci sono certezze in merito ma dovremo attendere l’estate per il rilascio della One UI 8 in versione stabile. Quasi certamente, con l’arrivo delle notifiche di aggiornamento per i primi modelli, Samsung condividerà maggiori informazioni e dettagli sull’update. L’azienda coreana dovrà stare molto attenta per non sbagliare nulla questa volta e offrire un’esperienza di aggiornamento quanto più fluida e costante possibile, cancellando tutti gli errori avuti con la One UI 7.