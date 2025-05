Samsung: annunciato l’arrivo di One UI 8 beta

L’estate 2025 si preannuncia ricca di novità per gli utenti Samsung. Ciò grazie al rilascio imminente della nuova interfaccia One UI 8. La conferma è arrivata direttamente da Google durante l’evento I/O Edition, mettendo fine a ogni dubbio. Prima della distribuzione ufficiale della versione stabile, ci sarà spazio per il tradizionale programma beta, che dovrebbe iniziare molto presto. Uno degli principali indizi è emerso in Corea del Sud, dove alcuni utenti hanno notato un banner all’interno dell’app Samsung Members. Quest’ultimo invita gli utenti a selezionare l’elemento sulla schermata principale per partecipare alla fase di test. Si precisa inoltre che il banner è visibile soltanto quando la fase di reclutamento è attiva, proprio come accade con le precedenti versioni beta distribuite da Samsung. Anche se al momento il banner non risulta ancora cliccabile, tutto indica che diventerà attivo a breve.

Samsung si prepara al nuovo One UI 8

Le testimonianze non si limitano alla Corea del Sud, ma arrivano anche da altri Paesi. Confermando che il lancio del programma beta è ormai alle porte. L’avvio è previsto indicativamente entro la fine di giugno o nei primi giorni di luglio, a cominciare dai modelli di punta della serie Galaxy S25. Il rilascio definitivo, previsto nei mesi centrali dell’estate, seguirà una roadmap ben precisa. A luglio e agosto, infatti, faranno il loro debutto sul mercato i nuovi dispositivi pieghevoli Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7. Tali modelli rappresenteranno il volto della nuova generazione software Samsung. Offrendo così fin dal primo utilizzo un’esperienza aggiornata e ottimizzata. Ciò grazie alle innovazioni offerte dal nuovo aggiornamento con Android 16.

Nel frattempo, gli utenti interessati alla beta possono monitorare con attenzione l’app Samsung Members. Qui verrà attivata la possibilità di registrarsi non appena il banner diventerà interattivo. Il programma permetterà a Samsung di raccogliere feedback preziosi, testare nuove funzionalità su larga scala e intervenire tempestivamente su eventuali criticità. Il tutto prima della distribuzione globale della versione finale.