Huawei Pura 80, il debutto l’11 giugno dopo lo spoiler del CEO

Huawei è ormai meno presente nei mercati internazionali a causa del ban americano. In Cina, invece, continua la sua ascesa. Ancora oggi occupa la prima posizione nel mercato cinese, ed è con questo spirito che l’azienda ha annunciato Huawei Pura 80. La serie sarà presto mostrata al pubblico in vesti ufficiali, anche se uno dei CEO ha già involontariamente mostrato il retro di un dispositivo.

La nuova gamma Pura 80 dovrebbe vantare caratteristiche interessanti in termini di fotocamera, autonomia e integrazione con l’intero ecosistema Huawei, che comprende dispositivi indossabili, tablet e servizi cloud. Anche a causa di quanto successo con gli USA, la società è corsa ai ripari decidendo di concentrarsi su una produzione che sia più possibile autonoma. Da qui nasce la volontà di integrare i diversi prodotti tra loro. Lo scopo è offrire prodotti che funzionano da soli e tra loro e al contempo concorrere con gli avversari degli altri mercati.

La serie HUAWEI Pura 80 debutta ufficialmente l’11 giugno in Cina

Dopo le speculazioni sui nuovi smartphone, l’azienda ha finalmente confermato il lancio con un poster promozionale su Weibo. Huawei Pura 80 sarà annunciato alle 14:30 locali dell’11 giugno (in Italia alle 8:30). Il design della fotocamera, di cui conosciamo già qualche dettaglio, si conferma uno dei punti forti della serie. Il compartimento fotografico presenta ben due lenti contornate da bordi dorati. Potrebbe trattarsi di obiettivi pensati per i modelli premium della serie.

Di recente, uno dei CEO di Huawei – He Gang – ha accidentalmente mostrato uno dei dispositivi. Le immagini trapelate su Weibo mostrano il lato posteriore del telefono, e mettono anche in evidenza la presenza di una fotocamera imponente rispetto al resto del corpo. Un’altra conferma del focus sugli obiettivi. Huawei ha anche confermato che HarmonyOS 5.0 verrà rilasciato in versione stabile proprio a partire dai nuovi HUAWEI Pura 80. Non ci resta che aspettare l’11 giugno per saperne di più.