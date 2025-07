Huawei Pura 80: debutto globale per la serie smartphone il 10 luglio

Huawei ha annunciato ufficialmente la data di presentazione globale della sua nuova linea di smartphone di fascia alta: la Pura 80 Series verrà svelata il 10 luglio a Dubai, a un mese esatto dal lancio avvenuto in Cina. La gamma include Pura 80, Pura 80 Pro, Pura 80 Pro+ e il top di gamma Pura 80 Ultra, quest’ultimo già protagonista dell’immagine promozionale ufficiale, in cui spicca il particolare modulo fotografico triangolare dorato.

Al momento non ci sono riferimenti all’Europa: sui portali ufficiali delle versioni europee del sito Huawei, l’evento non viene pubblicizzato, lasciando intendere che il lancio nel Vecchio Continente non è ancora previsto. Tuttavia, considerando che la serie Pura 70 è arrivata in Italia a maggio 2024, è possibile che anche questa nuova generazione venga proposta in futuro con un evento dedicato.

Specifiche tecniche: display OLED, HarmonyOS e fotocamere evolute

La Pura 80 Series punta in alto sia dal punto di vista del design che della componentistica. Tutti i modelli adottano display OLED LTPO fino a 6,8 pollici con refresh dinamico a 120 Hz, protezione Kunlun Glass di seconda generazione e luminosità regolata tramite PWM a 1.440 Hz. A muovere la gamma c’è il nuovo chip Kirin 9020, in varie configurazioni RAM e storage, e il sistema operativo HarmonyOS 5.1.

Il modello base Pura 80 offre una tripla fotocamera da 50+12+13 MP, una batteria da 5.600 mAh con ricarica rapida a 66 W e supporto wireless a 50 W. Sui modelli Pro e Pro+, si passa a un sensore da 1 pollice, telemacro da 48 MP e ultra grandangolare da 40 MP, con ricarica cablata fino a 100 W e wireless fino a 80 W.

Il vero fiore all’occhiello resta il Pura 80 Ultra, con 16 GB di RAM, doppia fotocamera periscopica con zoom ottico fino a 9,4x, sensore mobile e tecnologia anti-vibrazione avanzata. Anche qui la batteria è da 5.700 mAh, con supporto alle ricariche inversa e wireless, oltre alla tradizionale cablata.

Con questa nuova serie, Huawei conferma la propria ambizione nel segmento flagship, pur rimanendo in attesa di chiarimenti sui tempi e le modalità di distribuzione fuori dai mercati asiatici e mediorientali.