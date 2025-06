Huawei, arriva la Stagione delle Novità: offerte su Fit 4 Pro, Watch 5, Freebuds 6 e non solo

Gli utenti sono pronti a risparmiare moltissimo sui migliori prodotti di casa Huawei, approfittando della campagna promozionale chiamata “Stagione delle Novità“, con tantissime riduzioni sullo store ufficiale a disposizione di tutti coloro che si collegheranno ai link inseriti.

Huawei Watch Fit 4

Huawei Watch Fit 4, compatibile sia con iOS che con Android, innalza il livello qualitativo integrando al proprio interno materiali e funzionalità precedentemente riservati al segmento premium, dotato di una cassa realizzata in alluminio aeronautico, offre ergonomia e durabilità elevate, sia per uso quotidiano che durante le attività sportive. Le modalità di allenamento sono state incrementate ed offrono un’analisi più specifica anche di sport prima trascurati, come golf professionale, trail running o anche immersioni fino a 40 metri. Il tutto si appoggia al sistema TruSense, per il monitoraggio dei parametri sanitari, godendo di una autonomia che può raggiungere anche i 10 giorni di utilizzo quotidiano.

Il suo listino è di 169 euro, applicando il codice ATADFIT40 (entro il 29 giugno), sarà possibile pagarlo soli 129 euro a questo link e ricevere anche un cinturino omaggio.

Huawei Watch Fit 4 Pro

Versione Pro del modello precedente, anch’esso compatibile sia con iOS che con Android, condivide tutte le funzionalità di cui vi abbiamo già parlato, con l’aggiunta di una cassa realizzata in lega di titanio ed uno spessore davvero contenuto: soli 9,3 millimetri. I materiali sono premium, offrendo maggiore resistenza ed un’estetica estremamente curata. Si affida sempre al sistema Huawei TruSense per il monitoraggio della salute e del benessere, con batteria che può raggiungere anche i 10 giorni, e piena compatibilità con tutti i sistemi operativi in commercio, senza dimenticarsi delle infinite misurazioni dettagliate per gli allenamenti avviabili al polso.

Huawei Watch Fit 4 Pro è disponibile ad un listino di 239 euro, scontato di 40 euro con il codice ATADFIT40, per ogni acquisto effettuato a questo link entro il 29 giugno, riceverete anche un cinturino aggiuntivo a costo zero.

Huawei Watch 5

Lo smartwatch top di gamma di Huawei del 2025, un prodotto rivoluzionario, dotato di un design elegante e realizzato con materiali premium, quali sono il titanio aerospaziale, ma anche acciaio inossidabile 904L (utilizzati nella cassa), e infine è dotato di display sferico, protetto da vetro zaffiro. Adatto a tutti i polsi, in quanto disponibile in due varianti da 46 e 42 millimetri di diametro, introduce gestures innovative (il doppio tap ed il doppio scorrimento), oltre alla tecnologia X-TAP, che sfrutta sensori aggiornati per offrire le più dettagliate (e rapide) misurazioni sanitarie di sempre. Non mancano tutte le funzioni presenti anche sui modelli FIT 4 e FIT 4 Pro, come anche la piena compatibilità con Android e iOS.

Il prezzo di vendita parte da 449 euro, con possibilità di ricevere uno sconto di 50 euro con il codice ATADWATCH5 sul sito ufficiale, ottenendo in omaggio anche le Freebuds 6i, un cinturino extra e la garanzia estesa di 12 mesi (l’acquisto deve essere completato entro il 29 giugno).

Huawei Freebuds 6

I nuovi auricolari true wireless dal design open-fit dell’azaienda cinese, utilizzabili con qualsiasi sistema operativo in commercio, lanciano per la prima volta la trasmissione audio lossless a 2,3Mpbs, integrando al proprio interno ben due driver. Sono adatti a tutti, estremamente comodi da indossare, e garantiscono una buonissima resa, proprio grazie al driver dual-magnetico da 11mm (quando tutti i concorrenti presentano un’unica unità acustica). Le onde sonore a bassa frequenza sono raggiunte con l’architettura Bass Turbo 2.0, in modo da avere la possibilità di spaziare tra 14 Hz e 48 kHz senza problemi.

Il prezzo di vendita è di 129 euro, gli utenti possono ricevere uno sconto extra di 20 euro con il codice ANEWFB620, effettuando l’acquisto a questo link entro il 29/6.

Le altre offerte

Le offerte e le promozioni non terminano qui, difatti in questi giorni sono disponibili all’acquisto a prezzo scontato anche Huawei Watch D2, lo smartwatch rivoluzionario che permette di misurare la pressione direttamente al polso, senza perdere di vista tutte le funzioni smart che contraddistinguono i prodotti Huawei. Un validissimo compagno di tutta la vita che può aiutarvi nel monitoraggio della vostra salute e benessere, in vendita ad un prezzo di 369 euro, con sconto del 10% con il codice ATAD10, applicabile qui fino al 16 giugno.

Huawei MatePad 12 X può essere un valido sostituto di un notebook in ambito lavorativo mentre vi trovate in viaggio, offre tutte le funzionalità essenziali: ampio display PaperMatte, 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, oltre a connettività WiFi di ultima generazione, per riuscire a navigare alla massima velocità possibile. Gli utenti che sceglieranno di acquistarlo a questo link entro il 16 giugno, potranno ricevere la Huawei M-Pencil in omaggio, con un prezzo di listino di 549 euro, scontato del 10% con il codice ATAD10.