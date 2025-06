Nioh 3: il lancio è ufficiale! Arriva anche la prima demo

È arrivato un annuncio inatteso per gli appassionati di giochi d’azione. La presentazione è arrivata durante il PlayStation State of Play. Team Ninja ha svelato il ritorno della sua celebre serie Action/RPG sviluppata sotto l’egida di Koei Tecmo. Esattamente, Nioh 3 è ufficialmente in arrivo. Il trailer mostrato durante l’evento Sony non si è limitato a presentare un teaser narrativo, ma ha incluso anche sequenze di gameplay che hanno subito acceso l’entusiasmo. Le immagini suggeriscono un’evoluzione netta, ma rispettosa dell’identità originale della saga.

Nioh 3: i dettagli emersi con l’annuncio ufficiale

Le novità non sono finite qui. Anche se è appena arrivato l’annuncio, sembra che il lancio è più vicino del previsto. L’uscita è, infatti, attesa per l’inizio del 2026. Inizialmente, in esclusiva su PlayStation 5. Al momento, però, non è stata comunicata una data precisa. Si tratta di una finestra di lancio sufficientemente vicina da mantenere viva l’attenzione del pubblico, ma abbastanza lontana da permettere al team di sviluppo di rifinire ulteriormente il prodotto.

Per chi non vuole attendere senza avere nulla tra le mani, c’è un’ulteriore buona notizia. È disponibile fin da subito una demo giocabile. Tale primo assaggio rappresenta un’opportunità preziosa per i fan della serie e i curiosi di esplorare in anteprima le novità del terzo capitolo della saga. Non si tratta di una semplice demo tecnica, ma di una versione che permette di tastare con mano le prime migliorie apportate dal team di sviluppo.

L’attesa per Nioh 3 sarà quindi accompagnata da molte speculazioni, teorie e confronti con i predecessori. Team Ninja sembra determinato a far evolvere la formula senza tradirla. Consapevole di quanto tale serie sia diventata una delle più amate tra gli action hardcore degli ultimi anni. Sarà interessante vedere come il nuovo episodio saprà distinguersi, e soprattutto, se riuscirà a superare le già alte aspettative dei fan. Non resta che attendere e scoprire i primi feedback sul nuovo Nioh 3.