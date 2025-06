Kena Mobile domina su Iliad con un’offerta da 230GB al mese

Kena Mobile ha lanciato una nuova promozione pensata per chi desidera cambiare operatore mantenendo costi contenuti e un pacchetto dati generoso. Si chiama Promo Rush 130 ed è una delle offerte più interessanti attualmente disponibili per chi proviene da Iliad o da un operatore virtuale.

Primo mese gratuito e nessun costo di spedizione

Uno degli aspetti più interessanti di questa promozione è che il primo mese è completamente gratuito. Quello che possono assicurare anche i già clienti e che non ci sono costi occulti che poi compaiono all’improvviso. Da segnalare anche la spedizione della SIM gratuita, rendendo l’attivazione semplice e accessibile. Questi sono aspetti che altri gestori non concedono, pertanto è proprio per questo motivo che valutare di scegliere un’offerta di Kena non sarebbe male.

Minuti illimitati, 200 SMS e 230 giga in 4G

Nel dettaglio, la Promo Rush 130 include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

200 SMS al mese verso tutti;

230 giga di traffico dati in rete 4G, con velocità massima teorica fino a 60 Mbps in download.

Il tutto al prezzo di 6,99€ al mese, a partire dal secondo mese. È un’offerta pensata chiaramente per chi consuma molti dati ma non vuole spendere troppo, con l’ulteriore vantaggio della stabilità garantita dalla rete TIM, su cui Kena si appoggia.

Chi può attivarla

La promozione è riservata a chi effettua la portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale (come ad esempio CoopVoce, Fastweb Mobile, ho., Very Mobile, Tiscali Mobile e altri). Non è invece disponibile per chi arriva da TIM, Vodafone o WindTre.

Promo Rush 130 conferma la strategia di Kena Mobile: puntare su offerte semplici, trasparenti e orientate a un pubblico che cerca un buon compromesso tra prezzo e quantità di dati. Con il primo mese gratis e una soglia di giga così alta, rappresenta una valida alternativa alle tariffe più blasonate.