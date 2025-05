Kena, ancora 100 GB extra con questa promo

Una delle promozioni più interessanti dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile è senz’altro quella che permette di ottenere ben 100 GB di traffico dati extra per navigare. Questa promo è disponibile a chi sceglie come metodo di pagamento quello di Ricarica Automatica. Questa promozione sarebbe dovuta terminare, ma ora l’operatore ha comunicato che rimarrà a disposizione degli utenti fino a fine luglio 2025.

Kena Mobile, super promo di 100 GB extra disponibile fino a fine luglio

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha da poco comunicato di aver prorogato la disponibilità della promo che permette di ricevere 100 GB di traffico dati extra gratuitamente. Come già accennato in apertura, si tratta della promo disponibile per tutti coloro che sceglieranno il metodo di pagamento di Ricarica Automatica, ovvero pagando con carte di debito, di credito oppure prepagate.

Questa promo sarebbe dovuta terminare il 31 maggio 2025, ma ora gli utenti potranno sfruttarla fino alla giornata del prossimo 31 luglio 2025. La promo in questione non è però attivabile da tutti gli utenti che hanno o che decideranno di attivare un’offerta dell’operatore dall’importo inferiore ai 5 euro al mese. Tra le offerte compatibili con la promozione di Kena Mobile, abbiamo ad esempio l’offerta denominata Kena 5,99 100 GB. Quest’ultima include solitamente ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G.

Con la promozione di Kena Mobile, però, gli utenti potranno arrivare ad utilizzare ogni mese fino a 200 GB di traffico dati complessivi ogni mese. Il bundle di questa offerta comprende poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri. Come suggerisce il nome, il costo per il rinnovo di questa offerta è di 5,99 euro al mese. Il costo di attivazione viene proposto gratuitamente dall’operatore. Oltre a questo, con questa offerta l’operatore virtuale Kena Mobile sta inoltre proponendo gratuitamente anche il costo del primo mese.