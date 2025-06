Kena, ancora offerte imperdibili a basso costo

Continuano le offerte imperdibili dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile. Anche per il mese di giugno 2025, infatti, l’operatore sta proponendo numerose offerte a basso costo e con un ricco bundle. Ce n’è un po’ per tutti i gusti, con dei prezzi che partono da 5,99 euro al mese. È poi ancora disponibile anche la promozione di ricarica automatica che permette di ottenere fino a 100 GB di traffico dati extra.

Kena Mobile, ancora disponibili le offerte imperdibili dell’operatore con tanti giga

Anche a giugno 2025 l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile continua a proporre numerose offerte a basso costo super convenienti. Una delle offerte più a basso costo è quella denominata Kena 5,99 100 GB. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere fino a 100 GB di traffico dati. Il bundle dell’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Come suggerisce il nome, il costo è di 5,99 euro al mese.

Con questa offerta è inoltre previsto il costo del primo rinnovo in omaggio. C’è poi un’altra super offerta mobile con una enorme quantità di giga per navigare. Si tratta dell’offerta Kena 9.99 230 GB. In questo caso, gli utenti potranno arrivare ad utilizzare ogni mese fino a ben 220 GB di traffico dati. Rimangono poi inclusi nel bundle dell’offerta sempre fino a 200 sms e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri. In questo caso, però, il costo per il rinnovo mensile sarà pari a 9,99 euro al mese.

Con le offerte con un prezzo superiore o pari a 5,99 euro al mese, poi , gli utenti potranno ricevere un bundle comprendente fino a 100 GB di traffico dati extra rispetto a quelli previsti dalla propria offerta, il tutto gratuitamente senza costi aggiuntivi. Si tratta per la maggior parte di offerte operator attack , ovvero rivolte a chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.