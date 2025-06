Truffa estiva: il messaggio convince gli utenti e poi li deruba così

Anche questa volta gli utenti fronteggiano una truffa che potrebbe fregarli in ogni momento. Capita ormai ogni giorno di ritrovarsi al cospetto di un testo che potrebbe segnalare un problema da risolvere ma non è questo il caso. Fortunatamente tanti utenti se ne sono accorti ed è per questo motivo che è scattato l’allarme, il quale sta facendo dunque molto trambusto in giro per il web.

Il ritorno di una truffa famosissima: ecco cosa dice il nuovo messaggio che sta girando

Da quanto si apprende in queste ore, le persone stanno segnalando la solita truffa del pacco sospeso alla dogana che bisognerebbe sbloccare fornendo i propri dati. Ovviamente si tratta di un inganno che vuole solo ed esclusivamente rubare queste informazioni al pubblico, talvolta entrando anche all’interno del conto corrente. Questo è solo un esempio delle varie truffe che girano sul web, anche se si tratta di una delle tecniche che vanno di più a segno in assoluto. Bisognerà quindi fare attenzione anche questa volta anche se le insidie non sembrano essere finite.

Quello che gli utenti non sanno è che sta girando anche un’altra truffa che questa volta fa credere di poter trovare la tariffa perfetta per l’assicurazione RC auto. Viene utilizzato anche il nome di una celebre azienda, ovvero Unipol che però non ha nulla a che fare con quello che sta accadendo in queste ultime ore. Questo è il messaggio fasullo che tanti utenti hanno provveduto a segnalare:

“Risparmia fino al 30%

sulla polizza auto.

CLICCA QUI E FAI UN PREVENTIVO ONLINE.

bastano targa e data di nascita.

Scegli tu come pagare la tua polizza, se tutta insieme o un po’ alla volta in 12 mesi

PAGA IN 12 MENSILITÀ,

zero pensieri, più comodità

CALCOLA IL TUO PREVENTIVO

Unipol, sempre un passo avanti.”

Evitate di cliccare su ogni tipo di link e di scaricare allegati presenti eventualmente nel messaggio.