Kena Mobile REGALA 230GB al mese: la Promo Rush è disponibile ora

Il panorama delle offerte mobili si arricchisce con una nuova proposta firmata Kena Mobile, l’operatore virtuale che si appoggia alla rete TIM. La nuova Promo Rush 130 si distingue subito per un vantaggio importante: il primo mese è completamente gratuito, permettendo così di testare l’offerta senza costi iniziali.

Cosa include Promo Rush 130 di Kena Mobile

La tariffa ha un costo mensile di 6,99€, che rimane invariato nel tempo. Il pacchetto comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS e ben 230 giga in 4G da utilizzare ogni mese. Una quantità di traffico dati che si colloca tra le più generose nella fascia di prezzo sotto i 7 euro, pensata per chi naviga molto e vuole una connessione stabile.

La SIM viene consegnata gratuitamente, eliminando qualsiasi costo di spedizione. Il primo rinnovo avviene solo dal secondo mese, lasciando agli utenti la possibilità di valutare il servizio senza impegni immediati.

Condizioni e destinatari della promo di Kena

La Promo Rush 130 è attivabile esclusivamente da chi porta il proprio numero in Kena Mobile provenendo da Iliad o da operatori virtuali. Si tratta quindi di un’offerta mirata, con cui il gestore intende rafforzare la propria base clienti attingendo a competitor diretti del segmento low cost.

Il processo di attivazione è semplice e rapido, in linea con lo stile di Kena, che da sempre punta su trasparenza e facilità d’uso. È questo uno degli aspetti che piace agli utenti, ai quali sanno benissimo di ritrovare in questo provider virtuale un vero alleato per il risparmio e per la qualità.

Con questa nuova tariffa, Kena Mobile si posiziona come una delle alternative più convenienti sul mercato: un prezzo contenuto, tanti giga, chiamate illimitate e il vantaggio del primo mese gratis. Una formula che rende la Promo Rush 130 particolarmente interessante per chi sta pensando di cambiare operatore. Correte a sottoscriverla adesso.