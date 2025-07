Kena, fino a settembre ancora super promo con 100 GB

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di continuare a proporre una delle sue super promozioni. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha prorogato la disponibilità della sua promozione di rilievo. Si tratta della promo che permette di ricevere 100 GB di traffico dati extra per tutti coloro che decideranno di adottare il metodo di pagamento di Ricarica Automatica. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile proroga la sua super promo con 100 GB di traffico dati extra

In questi ultimi giorni è stata prorogata la disponibilità di una delle super promozioni dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promo con cui gli utenti possono ricevere 100 GB di traffico dati extra. Questo sarà possibile come sempre scegliendo il metodo di pagamento di Ricarica Automatica. L’operatore, in particolare, sembra che abbia deciso di prorogare la disponibilità di questa promo almeno fino alla metà del mese di settembre 2025.

Sul sito ufficiale dell’operatore è infatti riportata come data di scadenza di questa promo il 15 settembre 2025. Tutti gli utenti potranno quindi usufruire ancora di questa fantastica promozione. In questo modo, gli utenti potranno utilizzare ogni mese una quantità enorme di giga per navigare anche avendo attiva un’offerta di rete mobile dal costo contenuto. Con l’offerta mobile denominata Kena 5,99 100 GB, ad esempio, gli utenti potranno arrivare ad utilizzare ben 200 GB di traffico dati per navigare in tranquillità. Il tutto ad un costo come già detto contenuto di soli 5,99 euro al mese.

La promozione in questione è inoltre valida sia se gli utenti hanno attiva un’offerta con supporto alla connettività 4G sia se gli utenti hanno attiva un’offerta con supporto alla connettività 5G. La promo in questione è attivabile sia dai nuovi clienti sia da chi è già cliente dell’operatore. In ogni caso, però, sarà necessario avere un’offerta mobile dal costo non inferiore ai 5,99 euro al mese.