Auto elettriche in ritardo: l’Italia delude l’Europa ancora una volta

L’Italia rincorre gli altri Paesi europei tra critiche e ritardi sul fronte della mobilità elettrica, ancora lontana dagli standard fissati da Bruxelles. La Commissione Europea ha espresso soddisfazione per l’andamento generale dei Paesi UE verso le riduzioni delle emissioni. Le parole riservate all’Italia hanno tuttavia il sapore di un’amara constatazione. Il Piano nazionale per l’energia e il clima italiano non convince, soprattutto sul fronte dei trasporti. Le auto elettriche non decollano come si sperava e le vendite restano alquanto modeste, il mercato stenta a crescere. Bruxelles non si limita ad osservare il tutto, ma critica aspramente. Invita Roma a creare un quadro più favorevole alla diffusione delle auto elettriche con un appello che suona più come un ultimatum. Il nostro Paese deve agire in fretta e trovare una qualche soluzione.

Attesa per l’Ecobonus 2025: incentivi per le auto elettriche

Secondo la Commissione, non basta installare qualche colonnina. Occorrono incentivi fiscali mirati, come la tassazione delle vetture in base alle emissioni di CO2 a favore di quelle elettriche. Un meccanismo premiale che spinga cittadini e aziende verso le auto elettriche. In altri Paesi funziona, in Italia è ancora tutto da costruire. L’Unione chiede un cambio di passo rapido e deciso. Le misure annunciate finora non bastano. I fondi ci sono, quasi 600 milioni del PNRR non ancora impiegati, pensati per infrastrutture mai arrivate. A cosa servono buoni propositi, se mancano le azioni concrete?

Si attende intanto il nuovo Ecobonus 2025, con promesse di rilancio grazie ai fondi inutilizzati. Verrà davvero sfruttata l’occasione? L’Italia riuscirà a colmare il divario con Francia e Germania sulle auto elettriche e sulle emissioni? Al momento, resta un Paese che osserva da lontano, mentre altri guidano la transizione. Senza una risposta decisa, l’Italia rischia di perdere il treno della mobilità sostenibile. La transizione ecologica non può attendere ancora. Chi resta indietro, paga sia in termini ambientali che competitivi.