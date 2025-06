Unieuro VOLANTINO BOMBA: nuove promo eccezionali ti aspettano

Il nuovo volantino Unieuro è qui per stravolgere il tuo modo di comprare tecnologia, con offerte che brillano come stelle. Ti piacciono i prodotti top di gamma? Vuoi aggiornare smartphone, TV o accessori smart ? Allora questo volantino Unieuro è fatto per te. Dimentica le solite promozioni noiose: qui trovi veri pezzi da novanta a prezzi stracciati. Unieuro sa come coccolare i suoi clienti con prodotti ottimi e prezzi che scendono parecchio. Ti serve un nuovo smartphone? O preferisci una TV con immagini da cinema? Unieuro ha quello che fa per te, e non parlo solo di un semplice sconto, ma di offerte reali, concrete e alla portata. L’occasione è limitata, fino all’11 giugno, quindi non aspettare troppo. Scorrendo il volantino Unieuro potrai trovare prodotti futuristici e gadget smart per ogni esigenza.

Unieuro: tecnologia all’avanguardia a portata di mano

Se ami i prodotti top, Unieuro ha qualcosa che ti farà battere il cuore. Dai un’occhiata allo Samsung Galaxy S25 Ultra con il suo display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X. Questo smartphone vanta una fotocamera da 200MP, ben 12GB di RAM e 512GB di spazio, con una batteria da 5.000 mAh. Il prezzo? Solo 1.499 euro, un affare per un device così avanzato. Lo Xiaomi 14T con 12GB di RAM e 256GB di memoria lo trovi da Unieuro a soli 429 euro. La qualità visiva è assicurata con la Samsung Smart TV 55″ QE55S85FAUXZT OLED 4K 2025 a soli 899 euro. Se preferisci una versione leggermente diversa, la Samsung TV OLED 4K 55” QE55S85DAEXZT con processore NQ4 AI GEN2, Dolby Atmos e design elegante è sempre a 899 euro.

Se sei gamer, non perderti la Sony PlayStation 5 Slim Digital con 1,02TB in esclusiva da Unieuro a 449,90 euro. Stesso prezzo anche per la versione Slim classica. Per chi ama il fitness e la tecnologia, l’Apple Watch Series 10 GPS 42mm con cassa in alluminio e cinturino nero costa 349 euro. Non mancano accessori indispensabili come l’Apple Pencil (USB-C) a 79,99 euro e gli OPPO Enco Buds2 Pro con cancellazione rumore IA a soli 19,99 euro. Corri da Unieuro: offerte valide fino all’11 giugno.