Truffa online, tentativo di phishing pericoloso e soldi scomparsi

Le truffe online continuano a evolversi e ora assumono le sembianze di offerte finanziarie irresistibili. L’ultima trovata è un messaggio che invita a registrarsi a una piattaforma d’investimenti, promettendo sicurezza totale e accesso gratuito. Un raggiro subdolo, che mira a sottrarre dati sensibili e, in molti casi, ad alleggerire i conti correnti delle vittime.

Un messaggio ingannevole che sfrutta il volto rassicurante della sicurezza digitale

Il testo della truffa è scritto in modo persuasivo e fa leva su termini tecnici per acquisire credibilità. Tra le esche utilizzate c’è anche l’autenticazione a due fattori, presentata come misura a tutela dell’utente ma in realtà solo un trucco per legittimare un processo di registrazione fraudolento. L’obiettivo reale è raccogliere credenziali e informazioni bancarie. In alcuni casi segnalati, le vittime si sono accorte solo dopo giorni che i propri conti erano stati svuotati. La tecnica è già nota, ma sta vivendo un ritorno preoccupante, segno che molti utenti non riescono ancora a riconoscerla per tempo.

C’è anche la truffa a nome di McAfee, può essere letale per chiunque, ecco come si articola il testo

Il messaggio truffa che gli utenti hanno provveduto a segnalare in queste ore sembra arrivare da una realtà molto affermata nel mondo degli antivirus: McAfee. Ovviamente la celebre azienda non ha nulla a che fare con quello che si sta sentendo in questa situazione, in quanto si tratta solo di truffatori che ne stanno utilizzando il nome. Come si può vedere qui in basso il messaggio a tratti sembra molto accattivante e veritiero, ma in realtà non si tratta altro che di una situazione al limite che potrebbe comportare diversi problemi. Ecco il testo:

“McAfee

Gentile cliente: MAIL DELLA VITTIMA

Questo dispositivo ha una protezione?

Ti consigliamo di verificare che il tuo abbonamento antivirus sia aggiornato.

Se il tuo abbonamento è scaduto, il tuo dispositivo potrebbe essere vulnerabile a varie minacce online. Per rimanere protetto, attiva subito il tuo abbonamento McAfee.

Disponibile: (-80%) sconto di attivazione

Attiva il mio account“.