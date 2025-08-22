Truffa clamorosa: così sono spariti i soldi da alcuni conti correnti

In seguito alle segnalazioni di tantissimi utenti, è tempo di segnalare una nuova truffa che questa volta potrebbe coinvolgere un gran numero di utenti soprattutto in Italia. In queste ore un messaggio di posta elettronica sta girando per le caselle delle possibili vittime, facendo credere loro qualcosa che non esiste, come sempre. In basso ci sono tutte le informazioni del caso per evitare problemi.

La truffa che sta girando in Italia è questa in basso: fate molta attenzione

Se anche voi avete un antivirus e vi è scaduto, fate molta attenzione perché sta girando una truffa che parla proprio di questo. I malviventi hanno ben pensato di mettere in scena un piano perfetto, facendo credere agli utenti che hanno un antivirus McAfee di dover rinnovare il loro piano scaduto in 24 ore. State tranquilli però perché si tratta di una truffa e dunque non c’è nulla di vero, per cui non dovete procedere assolutamente. Qui in basso c’è il testo completo che potete prendere in esame per riuscire ad identificarlo eventualmente dovesse arrivarvi in posta elettronica:

“Abbonamento McAfee è scaduto

Urgente: il tuo abbonamento è scaduto! Hai 24 ore per rinnovare e mantenere la tua protezione.

Il tuo abbonamento a McAfee Total Protection per Windows è scaduto il 15/08/2025.

Senza rinnovo, I tuoi dispositivi potrebbero diventare vulnerabili a virus, malware e furto di identità.

È richiesta un’azione immediata! I tuoi dispositivi non sono protetti e sono a rischio…

ID account: 0610219IT

Utente: [MAIL DELLA VITTIMA]

Numero di serie: CFUY TMTK JAAO X5W8

Sconto: 95.97% OFF

Offerta valida fino al: 15/08/2025

RINNOVA ORA

Caro utente,

Nonostante le numerose notifiche e avvisi, non abbiamo ricevuto risposta. La tua protezione contro le minacce informatiche è seriamente a rischio.

Rinnova subito il tuo abbonamento per assicurarti una protezione ininterrotta dagli attacchi informatici e dagli hacker. La tua sicurezza è la nostra massima priorità.”