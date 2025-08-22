Truffa clamorosa: così sono spariti i soldi da alcuni conti correnti

In seguito alle segnalazioni di tantissimi utenti, è tempo di segnalare una nuova truffa che questa volta potrebbe coinvolgere un gran numero di utenti soprattutto in Italia. In queste ore un messaggio di posta elettronica sta girando per le caselle delle possibili vittime, facendo credere loro qualcosa che non esiste, come sempre. In basso ci sono tutte le informazioni del caso per evitare problemi.
La truffa che sta girando in Italia è questa in basso: fate molta attenzione
Se anche voi avete un antivirus e vi è scaduto, fate molta attenzione perché sta girando una truffa che parla proprio di questo. I malviventi hanno ben pensato di mettere in scena un piano perfetto, facendo credere agli utenti che hanno un antivirus McAfee di dover rinnovare il loro piano scaduto in 24 ore. State tranquilli però perché si tratta di una truffa e dunque non c’è nulla di vero, per cui non dovete procedere assolutamente. Qui in basso c’è il testo completo che potete prendere in esame per riuscire ad identificarlo eventualmente dovesse arrivarvi in posta elettronica:
“Abbonamento McAfee è scaduto