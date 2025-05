Realme Buds Air 7 Pro: dove tecnologia e design si incontrano

Realme ha scelto l’India come primo mercato internazionale per il lancio dei suoi Buds Air 7 Pro. La notizia è stata diffusa durante l’evento di lancio del nuovo smartphone GT 7. In questo modo l’azienda conferma la sua strategia di voler rafforzare la propria presenza globale nel settore degli accessori audio. Il debutto fuori dai confini cinesi lascia ben sperare anche per un arrivo in Europa. Al momento però non ci sono conferme ufficiali in merito.

Realme Buds Air7 Pro: prestazioni elevate e look rinnovato per un pubblico sempre più esigente

A colpire fin da subito è la qualità tecnica del prodotto. I nuovi auricolari Realme montano un tweeter micro-planare da 6mm e un woofer da 11mm, garantiscono così una resa sonora profonda e bilanciata. Il cuore del sistema è un doppio DAC audio. Il quale è stato progettato per migliorare la separazione tra le diverse frequenze, con particolare attenzione ai bassi. Il sistema di cancellazione attiva del rumore, potenziato rispetto alla generazione precedente, arriva fino a 53DB, offrendo un’esperienza immersiva anche in ambienti rumorosi. Notevole anche il contributo dell’intelligenza artificiale. Sono infatti presenti sei microfoni con tecnologia AI che permettono la riduzione intelligente del rumore ambientale durante le chiamate.

Sul fronte estetico, i Buds Air 7 Pro si presentano con una custodia dal design più squadrato, simile a quello di alcuni modelli OnePlus. Le colorazioni disponibili sono quattro. Ovvero Fiery Red, Racing Green, Glory Beige e Metallic Gray. In India il prezzo di lancio è fissato a 5.499 rupie, pari a circa 56€. Alcune varianti però beneficiano di uno sconto iniziale di 500rupie. Dal punto di vista tecnico, non manca il supporto a codec come LDAC, AAC e SBC, né la certificazione Hi-Res.

La connessione Bluetooth è garantita dalla versione 5.4, che assicura una latenza estremamente ridotta, solo 45 millisecondi. Ciò rende gli auricolari perfetti anche per chi ama giocare sullo smartphone o guardare video senza ritardi nell’audio. La batteria, infine, è uno dei punti di forza. Ogni auricolare integra 62mAh, mentre la custodia arriva a 530mAh. Con la cancellazione del rumore disattivata, l’autonomia può raggiungere le 48 ore complessive. Bastano appena dieci minuti di ricarica per ottenere fino a 11h di utilizzo continuo.