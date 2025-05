Truffa, telefonate a nome di Fininvest: partono le indagini del Codacons

Un nuovo schema truffaldino si sta diffondendo attraverso chiamate telefoniche anonime, in cui una voce preregistrata si presenta come rappresentante di Fininvest. L’obiettivo è sempre lo stesso: convincere il destinatario ad aderire a un presunto investimento in azioni garantite da appena 250 euro, promosso – si sostiene – dalla famiglia Berlusconi.

Chi manifesta interesse viene subito ricontattato per una consulenza telefonica, durante la quale un sedicente operatore descrive una piattaforma di investimento basata su intelligenza artificiale, senza commissioni e addirittura con il supporto dello Stato Italiano. Per rendere la proposta ancora più allettante, viene promesso un bonus di benvenutocompreso tra il 30% e il 100% del capitale investito.

Ma dietro questo apparente vantaggio si cela un raggiro ben organizzato. Chi accetta, oltre a perdere la somma iniziale, rischia di consegnare le proprie credenziali bancarie a soggetti sconosciuti, esponendosi a prelievi non autorizzati e furti d’identità.

L’esposto del Codacons alle autorità italiane

Di fronte alla diffusione capillare di questo schema, il Codacons ha presentato un esposto formale alle Procure della Repubblica di Roma e Milano, oltre che alla Consob e alla Polizia Postale, sollecitando l’apertura di indagini urgenti. Bisognerà capire se c’è stata la violazione di alcune regole per le quali si potrebbe dunque parlare di truffa aggravata, accesso abusivo a sistemi informatici e frode informatica.

Il rischio concreto per migliaia di cittadini

Secondo quanto riportato dal Codacons, migliaia di persone sarebbero già state raggiunte da queste telefonate, spesso in modo sistematico. L’associazione sottolinea come la combinazione di falsa autorevolezza, terminologia tecnica e garanzie fittizie renda il raggiro particolarmente insidioso, specie per chi non ha dimestichezza con il mondo finanziario.

L’obiettivo dichiarato dell’esposto è quello di bloccare la rete criminale prima che possa espandersi ulteriormente, e allo stesso tempo rafforzare la prevenzione, mettendo in guardia chiunque riceva proposte simili. Nessun investimento legittimo viene mai promosso con simili modalità: diffidare è il primo passo per proteggersi.