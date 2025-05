Moto G56 per errore sul sito: scelta le specifiche tecniche e i colori

Una svista che difficilmente passerà inosservata. Sul sito ufficiale di Motorola Repubblica Ceca e Slovacchia, per pochi minuti è comparsa una pagina dedicata al nuovo Moto G56, smartphone non ancora annunciato ufficialmente. Le informazioni sono state rimosse rapidamente, ma quanto pubblicato è bastato per far emergere un quadro tecnico piuttosto chiaro.

La presentazione sembra ormai imminente, ma di fatto, gran parte delle specifiche sono già circolate. Il dispositivo sarà proposto in quattro varianti cromatiche: Pantone Dazzling Blue, Pantone Dill, Pantone Grey Mist e Pantone Black Oyster, ognuna con finitura superficiale differente, in linea con l’attenzione di Motorola alla cura estetica dei propri modelli più recenti.

Scheda tecnica ricca per un medio gamma

Tra le specifiche rivelate, spicca una certificazione IP69 per la resistenza ad acqua e polvere, raramente vista in questa fascia di prezzo. A questo si aggiunge la conformità allo standard MIL-STD 810H, che attesta la resistenza a cadute fino a 1,2 metri. Il rapporto schermo-corpo dell’87% e la protezione in Gorilla Glass 7i completano un profilo solido e orientato alla durabilità.

Sotto il profilo fotografico, Moto G56 dovrebbe montare un sensore Sony Lytia 600 da 50 MP per la fotocamera posteriore principale, mentre la fotocamera anteriore sarà da 32 MP, dichiarata come quattro volte più luminosa rispetto ai modelli precedenti della serie.

Hardware equilibrato e supporto espansione

Il processore che secondo quanto visto andrà a mettere in moto lo smartphone sarà un MediaTek Dimensity 7060. Tutti i processi saranno gestiti alla meglio grazie alla presenza di una memoria RAM da 8 GB e non mancherà di certo lo spazio grazie ad una memoria interna da 256 GB. Per quanto concerne poi la batteria, è un’unità da 5200 mAh dotata di ricarica rapida TurboPower da 30 W.

Il Moto G56 non è ancora ufficiale, ma quanto emerso basta a delineare un medio gamma solido e completo, in linea con l’approccio della casa statunitense. Intanto, si attende anche il debutto del Moto G86, al centro di nuove indiscrezioni, segno che Motorola si prepara a rinnovare in modo deciso la gamma Moto G nel 2025.