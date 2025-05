Toyota Corolla Cross 2025: nuova grinta, ma il motore ibrido resta

La Toyota Corolla Cross si prepara a tornare sulle strade con un aspetto del tutto nuovo. Quest’estate segnerà infatti l’arrivo in concessionaria della versione dal nuovo aspetto e con tecnologia in più. Il frontale è stato ridisegnato in modo deciso. Ora troviamo una griglia a nido d’ape, rendendo l’aspetto più sportivo e ottimizzando l’aerodinamica. I fari anteriori presentano una nuova firma luminosa e, sugli allestimenti superiori, spiccano i fari abbaglianti adattivi. Anche il posteriore ha dei tocchi innovativi. I gruppi ottici integrano alette aerodinamiche, migliorando la gestione dei flussi d’aria. I cerchi da 18 pollici della nuova Toyota completano poi l’opera, offrendo un look più moderno e dinamico.

Interni evoluti e tecnologia al passo insieme per la nuova Toyota Corolla

Il restyling della Toyota coinvolge anche l’abitacolo, dove una nuova console centrale cambia l’ergonomia e la funzionalità. È stata inserita un’area per riporre lo smartphone e un vano scorrevole portaoggetti, mentre il pomello del cambio è stato ridisegnato. Il display centrale da 10,5 pollici per l’infotainment, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, affianca lo schermo da 12,3 pollici dietro al volante. Migliorata anche l’illuminazione ambientale, disponibile su molte versioni insieme a sedili riscaldati e volante riscaldato. La silenziosità dell’abitacolo della Toyota Corolla cresce grazie a nuovi materiali fonoassorbenti nel tetto e dietro le bocchette posteriori. Il cruscotto, a partire dalla versione Icon, ora ha un pannello a tre strati che riduce la rumorosità del motore.

Restano nella Toyota i già collaudati Full Hybrid da 140 e 197 CV, con unità da 1.8 e 2.0 litri. Le versioni AWD introducono però una novità: la modalità Snow Extra, utile su fondi innevati per garantire stabilità, controllo e trazione intuitiva. Autunno 2025 sarà invece il momento dell’allestimento GR Sport, pensato per chi cerca qualcosa in più. Esteticamente si distingue con cerchi neri da 19 pollici, calandra specifica e logo Toyota nero lucido. Il tocco finale? La livrea bicolore Storm Grey. Internamente, dominano cuciture rosse, loghi GR e rivestimenti in BRIN NAUB, simili all’Alcantara. A stupire è però la guida con assetto ribassato, sterzo rivisto, paddle al volante e la nuova modalità Sport rendono ogni curva più coinvolgente.