Very Mobile: la super offerta per chi vuole il 5G senza spendere troppo

Al giorno d’oggi, un dettaglio assolutamente fondamentale nella routine di ognuno di noi è quello di avere a disposizione una promozione che garantisca l’accesso alla nostra vita digitale costante e soprattutto fluido, avere una promozione che ci permetta di usufruire di minuti, giga ed SMS è a dir poco indispensabile dal momento che ogni smartphone per dare il meglio di sé ha bisogno di avere una promozione altrettanto prestante e funzionale, ovviamente proporzionata alle nostre esigenze in termini di navigazione web e comunicazione, di conseguenza scegliere la promo adeguata alle nostre necessità e tanto importante quanto lo smartphone stesso.

In Italia i cataloghi di offerte garantiti dai provider telefonici italiani abbondano di possibilità dal momento che ognuno di loro ammette a disposizione tantissime promozioni pensate ovviamente per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di consumatore, da quello che non vuole badare a spese senza scendere a compromessi a quello che invece preferisce giusto e necessario per le sue necessità senza spendere cifre importanti, quello di cui parliamo oggi è un provider che da diversi anni garantisce ottime offerte a costi davvero competitivi, si tratta di Very Mobile, Il quale ha recentemente attivato una nuova offerta davvero importante.

Il 5G alla portata di tutti

L’offerta di cui vi parliamo oggi dà accesso a ben 150 GB di traffico dati connettività 5G con minuti ed SMS illimitati verso tutti, il costo ammonta a 5,99 € al mese per sempre e come se non bastasse il primo mese è completamente gratuito, l’offerta resterà valida fino al 29 maggio ed è dedicata a coloro che effettuano la portabilità dai seguenti provider telefonici virtuali:

1Mobile

CMLink

CoopVoce

Daily Telecom Mobile

Digi Mobil

elimobile

Enegan

Fastweb | Sky Mobile

Feder Mobile

Green Telecomunicazioni

Iliad

Intermatica

Lycamobile

Mundio Mobile

Noitel

NVmobile

Optima

Ovunque

PLINK

Plintron

PosteMobile

Rabona

Telmekom

Tiscali

Vianova

WithU

Se siete interessati, dunque potete procedere all’attivazione online in pochi semplici passi direttamente dal sito ufficiale della promozione.