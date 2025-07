WindTre GO, nuove offerte per sbaragliare i competitors

L’operatore telefonico italiano WindTre continua ad aggiornare la sua proposta e questa volta lo fa proponendo delle nuove offerte di rete mobile pensate per la portabilità. Si tratta in particolare delle offerte appartenenti alla gamma WindTre GO, quindi rivolte agli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali di WindTre. Vediamo qui di seguito alcune di queste offerte.

WindTre GO, nuove offerte mobile per contrastare gli operatori telefonici rivali

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre ha aggiornato le sue offerte mobile di tipo operator attack. Come già accennato in apertura, sono le offerte appartenenti alla gamma di WindTre GO. Si tratta di proposte estremamente convenienti e dal basso costo per il rinnovo mensile. Essendo di tipo operator attack, sono rivolte agli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici, tra cui i seguenti.

Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, CMLink, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New, Optima, Ovunque, PLINK, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, WithU, Elimobile, Plintron.

Una delle offerte proposte dall’operatore è quella denominata WindTre GO 200 XS 5G. Quest’ultima, come suggerisce il nome, include ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati per navigare con le nuove reti di quinta generazione di WindTre. Oltre a questo, il bundle mette a disposizione ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms verso tutti. Il costo per il rinnovo è pari a soli 5,99 euro.

Per chi richiede la portabilità del proprio numero da Tiscali, Optima Mobile, Spusu, Lyca Mobile e altri operatori virtuali tranne Kena, ho. Mobile e Very Mobile è invece disponibile all’attivazione l’offerta denominata WindTre GO 150 5G Digital. In questo caso, si avranno a disposizione fino a 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G di WindTre, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms, al costo di 7,99 euro.