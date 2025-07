La SUPER OFFERTA di HoMobile torna in scena

Torna una delle promozioni più amate dagli utenti italiani nel mondo delle offerte telefoniche low cost. HoMobile, operatore virtuale su rete Vodafone, ripropone la sua offerta da 5,99€ al mese. Essa prevede 100GB di traffico dati in 4G+, minuti e SMS illimitati. La promozione, ribattezzata “ho. 100 Giga“, è attivabile solo per un periodo limitato, il termine ultimo è fissato alla mezzanotte del 4 agosto 2025. Pensata per chi intende effettuare la portabilità da un altro operatore, la promo si rivolge a un pubblico ampio e attento al risparmio, ma che non intende rinunciare a prestazioni di qualità.

Come aderire all’offerta HoMobile e chi può farlo

Ma non è finita qui. Chi desidera una connessione ancora più veloce può affiancare l’opzione “ho. il Turbo”, che abilita l’accesso al 5G al costo aggiuntivo di 1,29€ mensili. C’è anche “ho+”, un pacchetto opzionale da 1,99€ che include la compatibilità 5G e sconti esclusivi, come il ribasso su carburante presso Q8. Anche se HoMobile ha introdotto il 5G già da tempo, l’accesso resta limitato a chi sceglie queste estensioni oppure a chi attiva offerte specifiche che lo prevedono già di base.

L’offerta può essere attivata direttamente online, sul sito ufficiale di ho. Mobile. Il costo di attivazione varia in base all’operatore di provenienza, si va da 2,99 a 29,90€. A ciò si aggiungono 6€ per la prima ricarica. La SIM è gratuita, mentre la versione digitale (eSIM) comporta un pagamento unico di 1,99€.

Possono aderire all’offerta i clienti provenienti da una lunga lista di operatori, tra cui Iliad, Fastweb, Very Mobile, Coop Voce, Poste Mobile, Kena e molti altri, compresi anche nomi minori come NT Mobile, Digi e Enegan. La portabilità del numero può essere richiesta anche dopo l’acquisto della SIM, purché entro 15 giorni dall’attivazione. Insomma, per chi desidera un’offerta completa, flessibile e conveniente, “ho. 100 Giga” rappresenta un’occasione da non perdere. Ma attenzione ai tempi, la finestra per aderire si chiuderà molto presto.