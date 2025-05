Notebook HP da gaming con l’offerta FOLLE Amazon e prezzo esclusivo

Giocare con i giochi preferiti è in genere un hobby molto costoso, soprattutto nel momento in cui si decide di farlo con un PC, data la necessità di mantenere sempre aggiornate le proprie componenti. Ma se volessimo farlo in mobilità? ecco allora la necessità di mettere le mani su un notebook da gaming, e fortunatamente su Amazon è presente l’offerta perfetta per voi. Potete acquistare il notebook HP da gaming Victus 16-r1000sl, ad un prezzo conveniente.

Il modello attualmente in sconto include al proprio interno tutto il necessario per riuscire a giocare, con una buona risoluzione e frame rate, per diversi anni. Il display è da 16,1 pollici di diagonale, è un IPS LCD, ma comunque in grado di raggiungere risoluzione FullHD, e soprattutto un refresh rate a 165Hz. Il processore che tesse le fila è l’ultimo Intel Core i7 (14esima generazione), con una configurazione di 16GB di RAM DDR5 (a 5600Mhz, ma comunque espandibile) e 1TB di memoria interna su SSD. L’aspetto più importante riguarda la presenza di una scheda video dedicata, trattasi della Nvidia RTX 4070 con 8GB.

Offerte e codici sconto gratis Amazon, sono disponibili solamente sul canale Telegram dedicato, a cui vi potete iscrivere premendo qui.

Notebook HP da gaming con uno sconto assurdo oggi su Amazon

Correte subito su Amazon se volete mettere le mani su un notebook HP dal prezzo veramente competitivo, il modello di cui vi stiamo parlando nell’articolo può essere vostro con una spesa di 1299 euro, se acquistato subito a questo link.

Siamo consapevoli del fatto che il prezzo potrebbe apparire ancora elevato, ma è bene tenere a mente che nel corso degli ultimi anni il costo delle schede grafiche è cresciuto a dismisura, e di conseguenza ciò ha portato anche i notebook da gaming a costare sempre di più.