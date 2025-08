1Mobile lancia la Speed 5G 150 Limited Edition

La compagnia telefonica 1Mobile ha annunciato la promozione Speed 5G 150 Limited Edition, attiva fino al 31 agosto 2025. L’offerta è rivolta ai nuovi clienti che effettuano la portabilità da qualsiasi operatore o richiedono un nuovo numero. Durante il primo mese il costo della promozione è di 5€, mentre dal secondo in poi passa a 6,99€. Il pacchetto include ben 150GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati e 50 SMS.

L’attivazione è gratuita per chi porta il proprio numero. Invece, chi acquista una nuova SIM dovrà pagare un contributo di 5€. Il servizio 5G di 1Mobile sfrutta la rete Vodafone e permette di navigare ad alta velocità in Italia e nell’UE, rispettando la regolamentazione europea sul roaming. La promo si rinnova automaticamente ogni mese. Però il traffico non utilizzato non verrà trasferito a quello successivo.

1Mobile: condizioni, limiti e gestione dell’offerta

La Speed 5G 150 Limited Edition richiede il completamento della portabilità entro 30 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti verrà addebitato il costo del bonus iniziale. In caso di esaurimento dei dati, la connessione si blocca e per continuare a navigare occorre attivare la funzione “Restart” o acquistare pacchetti extra.

Il traffico voce è illimitato ma soggetto a uso corretto e personale. Se il credito non è sufficiente al momento del rinnovo, l’offerta resta sospesa fino a una nuova ricarica adeguata. Dopo due rinnovi mancati consecutivi, l’opzione viene disattivata automaticamente. I clienti possono gestire e disattivare l’offerta in qualsiasi momento tramite App 1Mobile o Area Personale sul sito.

È importante ricordare che non tutti i dispositivi sono compatibili, alcune limitazioni riguardano vecchi terminali BlackBerry, così come alcuni modelli Brondi e Wiko. 1Mobile specifica di non essere responsabile di eventuali malfunzionamenti legati a questi apparati. La promozione resta valida fino al 31 agosto 2025 e offre la possibilità di passare o riattivare l’opzione direttamente online in pochi click, qui potrete trovare anche moltissime altre soluzioni per la rete mobile adatte ad ogni tipo di esigenza.