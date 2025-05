Amazon incredibile, sconto del 41% sul monitor Samsung Odyssey G4

Samsung è azienda poliedrica, capace di spaziare in numerosi campi legati alla tecnologia, ma soprattutto è uno dei primi produttori al mondo di display/schermi. Per questo motivo sul mercato possiamo trovare, oltre ai televisori, anche monitor per il PC. In questi giorni è disponibile su Amazon uno sconto molto interessante applicato sul monitor Samsung Odyssey G4.

La prima cosa da sapere riguarda le dimensioni del prodotto, è difatti di 57,11 x 24,48 x 61,47 centimetri, compreso lo stand, che però non è regolabile in altezza. Il pannello in sé è da 27 pollici di diagonale, capace di raggiungere una risoluzione massima in FullHD a 1920 x 1080 pixel, ma con tutte le specifiche e le funzionalità dei prodotti da gaming: tempo di risposta di 1 millisecondo, compatibilità con AMD FreeSync Premium, G-Sync e refresh rate a 240Hz, nonostante si appoggi su tecnologia IPS LCD.

Amazon, occasione irripetibile per l’acquisto del monitor Samsung

Una vera e propria occasione più unica che rara vi attende in questi giorni su Amazon per l’acquisto del Samsung Odyssey G4, un monitor da gaming che originariamente avrebbe un costo di 289 euro, ma che solamente per qualche giorno può essere vostro con un risparmio del 41%, il che lo porta a costare solamente 169,90 euro. Ordinatelo subito qui.

Non manca una buona connettività fisica dislocata su tutta la parte posteriore, con la presenza di HDMI e Display Port, i connettori che permettono di godere di un’ottima versatilità in fase di utilizzo. Il prodotto viene spedito direttamente da Amazon, che si occupa quindi anche della consegna in tempi veramente molto brevi presso il vostro domicilio, con garanzia della durata di 2 anni che copre tutti i difetti di fabbrica.