Telepass e ambiente: il pedaggio taglia i livelli di CO2 di 71 mila tonnellate

Nel 2024, oltre 71.000 tonnellate di CO2 non sono state immesse nell’atmosfera grazie al sistema di telepedaggio Telepass. Una cifra che segna un netto miglioramento rispetto alle 61.000 tonnellate del 2022. Lo studio dell’Università Ca’ Foscari Venezia, su incarico dell’Osservatorio Telepass, ha analizzato infatti l’intera rete autostradale italiana portando a questi risultati. Hanno dimostrato così che le code eliminate ai caselli, i ritmi costanti dei veicoli e l’eliminazione degli inutili “stop and go” hanno contribuito in modo determinante alla riduzione dell’inquinamento.

Nel solo 2024, 428 milioni di chilometri sono stati percorsi da mezzi dotati del dispositivo Telepass. Il dato parla chiaro: 2,6 milioni di transiti giornalieri, con oltre 985 milioni di passaggi l’anno per la classe A. Un flusso continuo, fluido, senza interruzioni, auto su auto che sono passate senza doversi fermare. Come ignorare questo impatto sulla qualità dell’aria? Il sistema ha dimostrato che ogni rallentamento evitato significa meno combustione, meno particolato, meno ossidi di azoto.

Telepass porta a tempo guadagnato e carburante risparmiato

Non si tratta solo di aria più pulita. Lo studio ha quantificato un risparmio di tempo pari a 59.487 giorni complessivi nel 2024. Ogni veicolo che attraversa il varco con Telepass lo fa dieci volte più velocemente. Come misurare questo vantaggio in termini di qualità della vita? In parallelo, grazie a Telepass, la riduzione nei consumi di carburante ha superato gli 8 milioni di euro risparmiati. La differenza la fanno proprio le accelerazioni inutili. Per i veicoli leggeri, ogni partenza può costare tra i 5 e i 10 ml di carburante. Per i mezzi pesanti, la cifra cresce, come cresce l’impatto. Basta moltiplicare milioni di passaggi per comprenderne la portata.

Dal 1990, Telepass ha aperto la strada a una nuova idea di mobilità. Oggi offre oltre 20 servizi integrati per spostamenti intelligenti e sostenibili. Il servizio cerca quindi da anni di ridurre l’impronta di carbonio favorendo mobilità dolce e intermodalità urbana. Ridurre le emissioni significa proteggere natura e biodiversità. Non è solo tecnologia, è scelta concreta. Come ignorare il valore di 114 viaggi Terra-Luna evitati in termini di CO2? Oppure 747.000 viaggi da Roma a Milano?